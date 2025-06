Les personnes qui préfèrent utiliser des SMS plutôt que des appels présentent généralement ces 3 grandes qualités

Il y a plusieurs grandes différences entre les personnes qui préfèrent utiliser leur smartphone pour appeler et celles qui préfèrent envoyer des SMS.

Nos smartphones en disent beaucoup plus sur nous-mêmes et nos habitudes que nous pourrions le penser. Pleinement intégrés à notre quotidien, ces appareils permettent même de définir différents profils d'utilisateurs. Êtes-vous de la vieille école en utilisant uniquement votre smartphone pour passer des appels ? Ou, à l'inverse, êtes-vous davantage branchés réseaux sociaux et applications ?

Selon une étude récente de l'institut YouGov, près de 40% des possesseurs de smartphones se tournent davantage vers les SMS plutôt que les appels lorsqu'il s'agit de contacter leurs proches. Un chiffre qui a tendance à concerner les sondés les plus jeunes, puisque les 18-24 ans sont quasiment 50% à indiquer préférer ce mode de communication.

On entend déjà les critiques pointant la paresse, le manque de respect, la timidité, ou la difficulté de certains à s'exprimer à l'oral. Pourtant, plusieurs études croisées de sites comme Jobpal ou PsychologyToday assurent que les personnes qui préfèrent utiliser les SMS par rapport aux appels téléphoniques présentent, en général, plusieurs qualités.

Tout d'abord, les personnes qui préfèrent envoyer des messages à leurs proches plutôt que de les appeler ont une plus grande valorisation de leur temps libre. Un appel téléphonique prend généralement beaucoup plus de temps qu'une discussion par SMS. Les personnes qui préfèrent ce type de conversations estiment généralement que des messages sont suffisants pour entretenir la conversation, sans avoir à mettre en pause leur journée.

L'autre grande qualité des personnes qui préfèrent utiliser des SMS plutôt que des appels est qu'ils sont d'excellents communicants. Et des communicants réfléchis ! Lorsqu'une personne envoie un message, elle prend davantage de temps pour réfléchir à ce qu'elle va répondre et donc sélectionner avec plus de précautions les mots utilisés que si elle était au téléphone. Lors d'une discussion orale, il faut généralement répondre vite et naturellement, ce qui ne laisse que peu de temps pour choisir les mots avec précaution.

Enfin, parmi les qualités évoquées pour les personnes qui préfèrent les messages aux appels, on retrouve l'appréciation de la confidentialité. Une information qui ne devrait pas vous étonner plus que ça puisque les conversations par SMS sont généralement beaucoup plus confidentielles que les appels par téléphone. Ces derniers vous demandent de parler au milieu de toutes les personnes qui vous entourent, au bureau, dans les transports, dans le salon, et qui sont susceptibles d'entendre l'ensemble de votre conversation. Si vous préférez envoyer des SMS plutôt que de téléphoner, cela pourrait bien signifier que vous tenez beaucoup à votre confidentialité ou à votre intimité ainsi qu'à celle des autres.