Méfiez-vous de cette arnaque qui se répand chez Airbnb, elle peut vous faire perdre plusieurs centaines d'euros !

Cette arnaque n'est pas nouvelle, mais il est facile de tomber dedans si vous ne la connaissez pas.

Les vacances approchent et il est fort probable que vous soyez passé par Airbnb ces derniers temps pour préparer votre séjour. Référence en matière de locations d'appartements, maisons et autres domiciles pour des courtes durées, Airbnb permet de facilement mettre en contact des personnes qui souhaitent trouver un logement temporaire et celles qui disposent justement d'une résidence à louer.

Hélas, et comme tout service populaire, Airbnb est également victime de son succès. Le site et l'application sont régulièrement détournés de leur fonction principale afin de servir de base pour une arnaque de plus en plus répandue. Si cette dernière fait la joie de certaines personnes peu scrupuleuses, elle gâche surtout de nombreuses vacances chaque année, en piégeant de nouvelles victimes.

Bien que cette arnaque soit très répandue, Airbnb n'y est pour rien et ne peut lutter contre cette dernière. Ces dernières années, le site a mis en place plusieurs règles et lancé des alertes pour prévenir ses utilisateurs de potentielles arnaques, mais cela n'empêche malheureusement pas certaines victimes de tomber dans le piège.

Parmi les règles établies par l'entreprise lorsque vous réservez un logement, il est scrupuleusement indiqué que les paiements doivent toujours être effectués au sein du site ou de l'application officielle. Cela permet notamment à Airbnb de s'assurer que chaque partie est en accord avec les règles de la société, mais également de garder une trace des règlements effectués. C'est pourquoi les paiements ne sont généralement acceptés qu'une fois que le locataire arrive dans le logement loué.

Pourtant, de plus en plus d'utilisateurs demandent désormais de régler certaines sommes en dehors de l'application. Cela peut se passer sur une application de paiement comme PayPal ou directement par virement bancaire avec un IBAN. Ces sommes demandées en amont d'une réservation peuvent être de multiples natures, mais elles sont généralement présentées comme des acomptes pour réserver le logement.

Certains utilisateurs peu scrupuleux indiquent même récompenser les utilisateurs qui décident de ne pas passer par le paiement officiel de Airbnb pour les réservations. Ces personnes n'hésitent pas à mentir en déclarant que cela leur permet d'éviter que le site ne touche une partie du paiement et que cela est plus avantageux pour les deux parties.

Bien évidemment, tout ceci est faux et le loueur en question va purement et simplement disparaitre du site une fois que votre argent aura été récolté. Il est donc vivement déconseillé d'effectuer le moindre virement en dehors du site ou de l'application, au risque de perdre plusieurs centaines d'euros et de gâcher vos vacances. N'hésitez pas à signaler les utilisateurs qui vous demandent de passer par un paiement externe au service officiel afin que les équipes de Airbnb puissent enquêter sur ces utilisateurs et les empêcher de faire de nouvelles victimes.