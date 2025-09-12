Seulement 6% des Français savent ce qu'est le "quishing", un mois pour mieux alerter sur les arnaques en ligne

Le Cybermois revient pour une 13e édition chargée d'alerter et sensibiliser les citoyens sur la sécurité en ligne. Plusieurs risques sont encore très méconnus.

Usurpation de l'identité d'un proche pour vous soutirer de l'argent, mail vous demandant de régler une amende imaginaire, SMS provenant d'un faux conseiller bancaire, message d'un pseudo-livreur pour savoir si vous êtes à votre domicile... Les tentatives d'arnaques en ligne se multiplient. Cette année encore, Cybermalveillance.gouv.fr, groupement d'intérêt public rattaché au gouvernement, organise une nouvelle édition du Cybermois.

Pour cette 13e édition, reliée au Mois européen de la cybersécurité, il s'agit encore et toujours d'alerter et de sensibiliser la population face aux risques en ligne, alors que 60% des Français déclarent avoir été confrontés à une tentative de hameçonnage lors de l'année qui s'est écoulée, 30% à la violation de leurs données personnelles et 15% à un faux conseiller bancaire.

En amont de l'événement, qui va s'étaler sur tout le mois d'octobre, Cybermalveillance.gouv.fr s'est alliée à l'institut de sondage Ipsos pour évaluer l'état de la menace ainsi que les connaissances du grand public en matière de cybersécurité. Selon le baromètre sur la perception de la sécurité en ligne par les Français*, 58% des personnes interrogées estiment être suffisamment informées des risques sur internet, 33% considèrent disposer d'un bon niveau de connaissance en la matière. Les habitudes de vérification avant un achat en ligne sont en hausse, avec 68% des personnes interrogées déclarant être vigilants lors de ce type de transaction. Mais de nombreuses lacunes persistent.

Pour une meilleure connaissance des menaces

Si certains termes comme "virus" ou "piratage" semblent bien connus d'une majorité de Français, il subsiste encore quelques types d'arnaques qui restent assez flous pour bon nombre d'entre eux. Certains termes relatifs à la cybersécurité restent également assez méconnus. Si 80% des interrogés admettent avoir connaissance du terme "spam", ils ne sont que 15% à connaitre le "smishing" et 6% seulement à pouvoir expliquer ce qu'est le "quishing".

Dans le premier cas, il s'agit des tentatives d'arnaques par SMS qui sont en forte recrudescence cette année. Le "quishing" désigne, quant à lui, les techniques d'hameçonnage par QR code. Un sujet que nous évoquions déjà l'an passé avec la tendance de l'arnaque aux faux codes.

Une campagne de prévention qui revisite l'histoire

Pour cette 13e édition du Cybermois, les équipes de Cybermalveillance.gouv.fr lancent donc une nouvelle campagne de sensibilisation, en ligne ainsi que dans différentes institutions et points de presse. Cette campagne, intitulée "Histoire de cyber", s'amuse à réécrire l'Histoire de façon humoristique, en imaginant que de bonnes pratiques en ligne aient évité quelques catastrophes mémorables. Parmi les quelques messages dévoilés en conférence de presse, on apprend par exemple que "le Titanic n'aurait pas connu une fin aussi glaciale si son GPS avait été mis à jour".

© Cybermalveillance

Outre cette campagne d'affichage, Cybermalveillance.gouv.fr organise également un tour de France placé sous le signe de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Durant tout le Cybermois, il sera possible de retrouver des événements régionaux à Rennes, Périgueux, Lille, Rouen et Paris.

Ce CyberTour de France inclura des professionnels de la sécurité en ligne et proposera différentes activités, jeux et quiz pour informer la population. Une manière de rappeler que le Cybermois n'est pas qu'un événement parisien, mais qu'il s'agit d'une initiative appartenant à l'ensemble des Français.

Le Cybermois, dont Linternaute.com est partenaire, aura lieu du 1er au 31 octobre 2025. Les informations et les outils de prévention seront disponibles sur le site officiel.

*Etude réalisée via l'omnibus Ipsos.Digital auprès d'un échantillon de 2000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans à 75 ans.