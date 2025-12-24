Le port USB de la télévision ne sert pas qu'à regarder des films depuis une clé, voici tout ce que vous pouvez faire avec

C'est difficile à imaginer mais ce simple port USB peut offrir beaucoup de fonctions cachées.

Cet article a été publié initialement le 7 octobre 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Tech.

C'est une option à laquelle de nombreux utilisateurs ne prêtent même pas attention : le port USB. Il est généralement présent sur la plupart des télévisions, disons pour les plus ou moins récentes. Si beaucoup de possesseurs de TV ignorent l'utilité d'un tel port, certains en profitent pour y installer leur clé USB afin d'y visionner des vidéos, souvenirs et photos.

Mais le port USB d'une télévision dispose de bien d'autres fonctionnalités cachées dont il est difficile d'imaginer l'utilité. Certaines peuvent vous faire gagner un temps monstrueux lorsque vous utilisez votre TV. D'autres peuvent vous permettre de voir votre appareil sous un tout nouvel angle.

Commençons tout d'abord par les usages les plus connus de ce port USB. Si vous êtes à l'aise avec la technologie, il y a des chances que vous les connaissiez déjà. En utilisant une clé USB sur le port de votre télévision, il est possible de consulter son contenu sur son grand écran ! Un moyen idéal de revoir des photos ou vidéos personnelles ou même de profiter de films ou séries que vous avez téléchargées (pour peu que leur format soit compatible, à savoir du MP4, du MKV ou du AVI dans la majorité des cas).

Si votre télévision dispose d'un bouton ou d'une fonction d'enregistrement, il est possible de réaliser ces captures directement sur une clé USB ou un espace de stockage branché à votre TV. Votre appareil de stockage peut même agrandir la capacité maximale de votre télévision si cette dernière manque un peu de place pour télécharger de nouvelles applications.

L'une des utilisations les moins connues est l'utilisation de périphériques pour transformer votre expérience TV. Branchez par exemple un clavier et une souris au port USB de votre télévision pour bénéficier d'une navigation améliorée avant de naviguer sur le web par exemple. Cette option est également possible avec une manette ou console de jeu pour profiter de certains titres directement sur votre télévision sans avoir à la brancher sur une prise secteur.

Si vous possédez un smartphone récent, il est également possible de brancher ce dernier à votre télévision en utilisant un adaptateur USB-C vers USB-A. Certains smartphones peuvent ainsi dupliquer leur contenu affiché sur l'écran de votre téléviseur ce qui est très pratique pour faire des présentations en vue d'une réunion professionnelle.

Enfin, et c'est certainement la fonction la plus sous-estimée : la recharge d'un autre appareil. Votre télévision étant branchée sur secteur, elle peut fournir de l'énergie à votre smartphone ou tout autre appareil étant raccordé à son port USB. De quoi faire le plein si vous ne disposez pas du chargeur d'origine de votre téléphone ou tablette !