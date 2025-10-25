Votre ancienne box internet cache un vrai trésor, voici tout ce que vous pouvez faire avec

On a trop tendance à jeter nos anciens équipements alors qu'ils peuvent être utilisés de bien des façons après leur première vie !

Vous envisagez de changer votre box internet ou l'avez déjà fait récemment ? Vous vous êtes alors sûrement posé la question de l'utilité de votre ancien matériel. Si certains fournisseurs d'accès internet récupèrent les plus vieux équipements, il peut s'avérer intéressant de les garder pour leur donner une seconde vie. C'est ainsi que de vieux ordinateurs sont transformés en Chromebook ou en serveur pour stocker des données.

Mais là où certains ne voient qu'un déchet encombrant à jeter, d'autres imaginent de véritables petits trésors dans ces vieux objets. C'est notamment le cas avec les box ou routeurs internet. Et si, au lieu de les jeter directement à la poubelle, vous les recycliez pour en faire un tout nouvel objet ? Voici plusieurs utilisations possibles si vous disposez de vieilles box internet chez vous.

Le premier usage qui devrait vous venir en tête si vous comptez recycler un vieux routeur est de le transformer en répéteur Wi-Fi. La manipulation à effectuer n'est pas particulièrement compliquée, mais vous demandera de modifier les paramètres de votre appareil en passant par son adresse IP. On vous suggère de vous appuyer sur ce très bon tutoriel réalisé par le site Tech Advisor pour procéder. Cette opération vous permettra alors de booster le signal du Wi-Fi dans votre domicile, notamment si vous avez des pièces un peu trop éloignées de votre nouvelle box.

Vous avez l'habitude de recevoir des invités chez vous ? Plutôt que leur donner le mot de passe de votre réseau Wi-Fi habituel, vous pouvez également mettre en place un deuxième réseau Wi-Fi en utilisant votre ancienne box. Ce nouveau réseau pourra servir à vos invités (en mettant en place un mot de passe très simple à retenir et à entre par exemple) afin que ces derniers disposent de leur propre accès et ne puissent pas naviguer sur le même réseau que vos appareils personnels.

Autre usage possible pour votre vieille box : la transformer en Switch Ethernet ! On ne parle pas de la dernière console de Nintendo ici, mais d'une façon de brancher plusieurs appareils avec un câble Ethernet. Là où votre nouvelle box peut ne disposer que d'un ou deux ports, il vous suffit de connecter cette dernière à votre ancienne pour pouvoir utiliser ses propres ports Ethernet avec vos autres appareils.

Si votre ancienne box internet dispose d'un port USB - et il y a de fortes chances que ce soit le cas - vous pouvez également transformer cette dernière en serveur de stockage ! Pour cela, munissez-vous d'une clé USB ou d'un disque dur de stockage et branchez ce dernier à votre box. Encore une fois, la méthode n'est pas très compliquée à réaliser, mais nous préférons vous renvoyer à un tutoriel plutôt bien fichu sur le sujet si cela vous intéresse. C'est en anglais, mais la traduction fonctionne très bien.