Cette entreprise fabrique une webcam pour les toilettes et cela vous coûtera seulement 600 euros

Ne riez pas, cette webcam pour les toilettes dispose de véritables fonctions qui peuvent s'avérer vitales dans certains cas.

Vous pensiez avoir tout vu en matière d'objets connectés ? Les ampoules, les serrures et les réfrigérateurs intelligents sont déjà bien connus aujourd'hui. Mais étiez-vous prêts pour l'avènement des toilettes connectées et reliées à une webcam ? C'est pourtant ce que propose une entreprise américaine depuis quelques mois avec un curieux appareil qui équipe la cuvette de vos toilettes.

L'entreprise Kohler Health est spécialisée dans... les toilettes. A ce juste titre, elle a récemment dévoilé un appareil aussi surprenant qu'innovant : une webcam à intégrer à la cuvette des WC. Ne riez pas : cette webcam dispose de fonctionnalités bien utiles ! Intitulée "Dekoda", cet appareil est capable de surveiller en temps réel vos passages et vos activités au petit coin pour réaliser des analyses. Vous l'aurez compris, Dekoda va analyser vos multiples allées et venues aux toilettes ainsi que ce que vous y faites.

© Kohler

Evitant le terme de "webcam", piuvant prêter aux pires confusions, l'entreprise préfère le terme "capteur optique" pour désigner Dekoda. Il faut dire que l'appareil fait plus que simplement filmer vos activités aux toilettes. Plutôt que de vous observer vous, le dispositif va surtout analyser ce qui reste derrière vous.

Dekoda peut ainsi vous envoyer des alertes sur votre hydratation, l'état de santé de votre intestin et surtout détecter la présence éventuelle de sang. Le dispositif peut alors suggérer qu'une consultation médicale est nécessaire dans un délai plus ou moins court. Toutes les données récoltées par Dekoda sont ensuite à retrouver dans l'application dédiée que vous pourrez installer sur votre smartphone. Un moyen très simple de vérifier votre état de santé ou de partager les analyses avec des professionnels de santé.

Hélas, ce petit dispositif a un coût relativement élevé. Comptez environ 600 euros pour mettre la main sur un exemplaire de Dekoda, mais ce n'est pas tout... Si vous souhaitez disposer des conseils personnalisés et des analyses poussées de l'appareil, vous faudra également souscrire à un abonnement d'environ 6 euros par mois ! Un investissement donc si vous souhaitez suivre votre santé de près. Sans parler des nombreuses problématiques de confidentialité qu'un tel outil peut soulever, comme tout appareil manipulant vos données de santé. Prenez le temps de réfléchir : Dekoda n'est disponible qu'aux Etats-Unis pour le moment.