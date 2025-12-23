Inutile de changer de télé : ce simple réglage du câble HDMI transforme radicalement la qualité de l'image

La qualité d'image d'une TV peut parfois tenir à un fil...Ou un câble en l'occurrence.

Beaucoup de consommateurs pensent que pour profiter d'une belle qualité d'image, il suffit d'acheter le dernier téléviseur à la mode et de le brancher à une prise. C'est un réflexe plutôt classique et compréhensible : on sort la nouvelle télévision de son carton, on la raccorde en utilisant nos anciens câbles, on branche la box TV et on s'apprête à profiter d'une qualité d'image époustouflante.

Il est pourtant probable que vous bridiez inconsciemment les possibilités de votre nouvelle télévision. Alors que vous avez payé pour de la 4K, de l'HDR et de la fluidité en pagaille, vous pensez que le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances ? C'est totalement possible et il ne s'agit pas d'un défaut de votre téléviseur.

Tout d'abord, inutile de toucher aux menus et paramètres de votre téléviseur tout de suite. Avant même de penser à modifier la luminosité ou le contraste de votre nouvelle acquisition, il faut vous pencher sur les connecteurs que vous utilisez. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tous les câbles ne se valent pas forcément !

Si le traditionnel câble HDMI n'a pas vraiment évolué physiquement, ses standards, eux, ont bien changé depuis quelques années. C'est pourquoi il n'est généralement pas recommandé d'utiliser votre vieux câble HDMI si vous optez pour une télévision dernier cri. Ce conseil est d'autant plus valable si votre ancien téléviseur était assez vieillissant et se contentait d'un vieux câble qui trainait dans un de vos tiroirs.

Pour vous assurer que votre câble HDMI est le bon pour une télévision dernier cri, regardez les écritures sur sa gaine. Si ces dernières indiquent "Ultra High Speed" alors vous disposez d'un très bon câble. Dans le cas contraire, il est possible que le câble HDMI dont vous disposez soit un peu trop vieux et qu'il faille le changer. N'ayez crainte pour votre budget : ce genre de câble coûte à peine une dizaine d'euros sur Amazon.

Vous disposez d'un bon câble HDMI, mais l'image reste encore décevante ? Il reste peut-être une dernière chose à vérifier. Certains constructeurs brident parfois les ports HDMI par défaut, afin de vous faire économiser de l'énergie. Pour remédier à cela, utilisez les paramètres de votre nouvelle TV (en passant par le menu de votre nouvelle télécommande) et trouvez une section baptisée "Entrées externes" ou "Format du signal HDMI" pour vous assurer de passer du mode "standard" au mode "amélioré" ou un équivalent.