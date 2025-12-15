ROG Strix XG27JCG : Asus lève le voile sur le premier écran 5K

Cette nouvelle résolution s'accompagne de quelques ajustements pour s'adapter aux profils des joueurs.

La technologie ne cesse de s'améliorer et il est donc logique de découvrir ce qui semble s'apparenter au tout premier écran à résolution 5K qui sera disponible dans le commerce. ASUS ROG a récemment dévoilé le Strix XG27 JCG, un écran de 27 pouces capable d'afficher une résolution en 5K pour des images avec près de 30% plus de pixels à l'écran que pour un moniteur 4K.

Hélas, une telle qualité d'image est difficilement compatible avec une fluidité exemplaire. Un détail qui ne choquera pas le gamer moyen, mais qui peut être très handicapant pour les joueurs professionnels qui ont besoin d'une fréquence de rafraichissement élevée pour leurs parties. Heureusement, le Strix XG27 JCG a anticipé cela et dispose de deux modes d'affichage :

Résolution 5K avec fréquence allant jusqu'à 180 Hz.

Qualité d'image QHD avec fréquence allant jusqu'à 330 Hz.

Les joueurs les plus exigeants pourront donc passer par ce second mode afin de gagner en fluidité. Hélas, le Strix XG27 ne dispose pas encore d'une date de sortie, mais la tenue prochaine du salon CES de Las Vegas pourrait bien permettre d'en découvrir plus sur cet écran.