iRobot : la société en faillite, quelles conséquences pour les possesseurs des aspirateurs robot ?

C'est la fin pour la célèbre marque d'aspirateurs robot. Les utilisateurs vont devoir observer la situation à venir et s'adapter.

Cela faisait plusieurs années que la marque iRobot éprouvait de grandes difficultés financières. Aujourd'hui, on apprend que l'entreprise vient d'être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Affaiblie par une dette colossale de plus de 350 milliards de dollars, la firme iRobot n'a d'autre choix que de céder ses activités.

C'est l'entreprise chinoise Picea Robotics (également appelée "3irobotix") qui s'est portée volontaire pour racheter la célèbre firme spécialisée en aspirateurs robots. Il faut dire que Picea Robotics n'est pas inconnu du milieu puisqu'il s'agit d'un fabricant également spécialisé dans ce type d'appareil en Chine.

De son côté, le directeur général d'iRobot tente de rassurer les clients : "cette transaction renforcera notre position financière et contribuera à assurer la continuité pour nos consommateurs, clients et partenaires." Autrement dit, les opérations des précédents appareils devraient continuer à fonctionner pendant encore quelques temps.

La destin de la firme a réellement été scellé en 2024. Déjà déficitaire, iRobot négociait depuis plusieurs mois un rachat par la société Amazon. Une acquisition compliquée et fortement surveillée par l'Union Européenne qui craignait que l'opération ne crée une situation de favoritisme des produits iRobot sur la célèbre plateforme d'e-commerce américaine. Amazon renonça finalement à racheter iRobot, laissant l'entreprise seule avec ses milliards de dollars de dettes à éponger.

Faillite de iRobot : quelles conséquences pour les clients ?

Que les propriétaires d'appareils Roomba soient rassurés : leur aspirateur robot va continuer à fonctionner normalement. La firme a déjà communiqué sur la situation en expliquant que les activités des appareils poursuivront normalement en attendant la restructuration de l'entreprise. Cela comprend aussi bien les opérations du quotidien que les mises à jour de performances ou de sécurité.

Il y a fort à parier que Picea reprenne l'entretien des anciens modèles Roomba dans le futur, mais également que de nouvelles références soient dévoilés d'ici quelques années. La trajectoire de l'entreprise iRobot reste incertaine, mais les utilisateurs de leurs anciens aspirateurs robot peuvent dormir sur leurs deux oreilles pour l'instant.