LG UltraGear EVO : le plus grand moniteur 52 pouces au monde dévoilé au CES 2026

Alors que le CES 2026 bat son plein à Las Vegas, la marque LG profite du salon pour dévoiler son plus grand écran.

Annoncé il y a quelques jours, le LG UltraGear EVO 5K2K représente le plus grand moniteur jamais sorti par la firme. Avec son écran de 52 pouces, cet écran permet aux gamers de disposer d'une vaste surface d'affichage pensée pour le gaming. Selon LG, cela représente une surface de 33% plus grande par rapport à un écran UHD classique.

© LG

Côté fluidité, l'écran LG UltraGear EVO dispose d'une fréquence de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 240 Hz. S'il ne s'agit pas de la meilleure fréquence pour du gaming de compétition, cette valeur s'explique sûrement par le très grand format de l'écran. LG propose toutefois d'autres moniteurs (plus petits) qui disposent de fréquences pouvant monter jusqu'en 480 ou même 720 Hz).

Ecran incurvé oblige, le LG UltraGear EVO 5K2K dispose d'une courbure de 1000R, une courbure idéale qui correspond à un angle de vision de base de l'oeil humain.

A l'heure actuelle, le site officiel de LG ne présente cependant aucun tarif ou date de sortie pour les nouvelles gammes de moniteurs en exposition au CES. Il faudra certainement attendre la fin du salon pour obtenir davantage d'informations.