Si vous avez une télévision Samsung, il faut vous préparer : une très bonne nouvelle arrive bientôt

C'est une petite révolution réclamée depuis des années qui arrive bientôt dans votre salon.

Nos smartphones débordent de photos et de vidéos. Ces très nombreux souvenirs représentent souvent une part non négligeable de notre vie et méritent mieux que d'être visionnées sur le tout petit écran d'un téléphone, quand ils ne sont pas purement et simplement oubliés. C'est pourquoi de nombreux possesseurs de télévision finissent par raccorder leur smartphone à leur TV afin de visionner des photos et vidéos dans un très grand format.

Hélas, si vous possédez une télévision Samsung, il y a de fortes chances que vous ayez déjà pesté sur la possibilité d'afficher facilement vos photos dessus. Heureusement pour vous, Samsung a enfin prévu de déployer une mise à jour d'envergure d'ici les prochaines semaines.

Si vous possédez un smartphone Android, il est probable que vous stockiez vos photos et vidéos dans l'application "Google Photos". Cette dernière s'avère très pratique puisqu'elle permet de sauvegarder régulièrement votre galerie dans le cloud (pour peu que vous disposiez de l'espace de stockage suffisant). Elle est également très bien pensée sur certains téléviseurs qui permettent de s'y connecter afin d'afficher vos photos et vidéos sur un bien plus grand écran.

Une fonctionnalité que les téléviseurs Samsung ne possèdent toujours pas à l'heure actuelle ! Réclamée à cor et à cri par les consommateurs, l'option pour relier son application Google Photos aux écrans de la marque coréenne arrive d'ici les prochaines semaines.

L'intégration de Google Photos ne se fera pas uniquement dans le but de revoir une à une vos photographies. Samsung prévoit également quelques petites fonctions comme "Souvenirs" qui permettra de regrouper intelligemment vos photos pour vous proposer des diaporamas intelligents et conçus autour d'une même thématique ou journée.

Bien que Samsung n'ait pas spécifiquement indiqué la date de déploiement de cette mise à jour, cette dernière sera automatique. Assurez-vous uniquement que votre smart TV Samsung soit toujours reliée à Internet, et cette dernière se dotera automatiquement de la compatibilité avec Google Photos !