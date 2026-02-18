"Rendre les oeuvres plus instagrammables" : le Louvre s'allie à Snapchat pour une expérience en réalité augmentée

Après un premier partenariat réussi, le musée du Louvre s'associe de nouveau avec Snapchat et son studio de réalité augmentée pour proposer de redécouvrir des oeuvres sous un nouveau jour.

Et si les oeuvres d'art pouvaient prendre vie devant nos yeux ? C'est sur cette curieuse interrogation que le musée du Louvre a bâti sa nouvelle collaboration avec Snapchat et son studio de réalité augmenté, AR Studio. Baptisée "Les illustres inconnus du Louvre", cette nouvelle expérience immersive permet aux visiteurs de (re)découvrir sous un nouveau jour des oeuvres parfois peu mises en avant.

Sous la responsabilité des équipes d'Antoine Gilbert, responsables de AR Studio, plusieurs QR Code ont été disséminés à travers le musée. En les scannant à l'aide de l'application Snapchat, il est possible d'obtenir une expérience en réalité augmentée des oeuvres. "Cette collaboration nous rappelle que le patrimoine n'est pas figé, mais bien vivant. Ce dernier peut évoluer et se mouvoir", déclare le responsable avant de préciser que l'expérience des "Illustres inconnus du Louvre" permet également aux visiteurs d'obtenir des informations sur les oeuvres concernées.

Chaque oeuvre de l'expérience dispose d'un QR Code permettant d'accéder aux filtres de réalité augmentée. © Musée du Louvre / Snapchat

"Nous avons travaillé sur des oeuvres moins connues du grand public afin de les remettre au premier plan et les rendre également plus immersives et instagrammables", a déclaré le porte-parole de Snapchat lors de la présentation de l'expérience à la presse.

C'est un total de six oeuvres qui sont donc compatibles avec la réalité augmentée : des statues Egyptiennes aux portraits et sculptures de la Renaissance, les univers sont variés et chaque expérience est unique. L'oeuvre "Les quatre Captifs" est notamment incomplète aux yeux des visiteurs. En son centre se trouvait autrefois une statue du Roi Soleil qui fut abattue puis fondue. L'expérience en réalité augmentée de Snapchat permet de redécouvrir cette oeuvre majeure dans son intégralité, telle qu'elle fût construite à l'époque.

Des oeuvres reconstituées comme à leur création

La statue des "quatre Captifs" à gauche et celle observable via l'application Snapchat à droite. © Musée du Louvre / Snapchat

Autre oeuvre concernée par l'expérience : "Le code de Hammurabi". Ce monument du Proche-Orient antique fût sculpté avec de multiples décisions de justice en son sein. Difficiles à décrypter aujourd'hui, les textes qui ornent cette oeuvre sont bien plus lisibles grâce à l'expérience de réalité augmentée.

Pour en profiter des oeuvres, il suffit de disposer d'un smartphone compatible avec l'application et de scanner les QR Code présents à côté des oeuvres concernées. Cela permet alors de télécharger le filtre spécial qui est utilisé via Snapchat en pointant votre smartphone vers l'oeuvre. Les smartphones équipés d'un LiDAR (comme les iPhone récents) sont susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats grâce à ce capteur qui permet de jauger la proximité entre l'appareil et les oeuvres.

De notre côté, nous avons pu tester l'expérience avec un Samsung Galaxy Z Fold 7 ainsi qu'un iPhone 17 Pro. Deux smartphones très récents donc et qui n'ont éprouvé aucune difficulté à participer à l'expérience. Quelques bugs peuvent cependant subsister comme dans ce cas où la statue de "la Korè de Samos" se dédoublait, mais rien de particulièrement handicapant.

La "Korè de Samos" peut être observée restituée et avec ses couleurs d'origine. © Musée du Louvre / Snapchat

La collaboration entre le musée du Louvre et Snapchat est accessible pour tout visiteur du Louvre muni d'un billet. Il n'y a donc pas besoin d'une option ou coût supplémentaire. Des QR Code sont présents un peu partout dans le musée afin de trouver plus facilement l'emplacement des oeuvres concernées par l'expérience. Ce dispositif sera disponible pendant au moins une année.