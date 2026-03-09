MacBook Ultra : un ordinateur avec écran tactile prévu pour cette année

Après avoir dévoilé de multiples nouveautés, Apple se préparerait à mettre le paquet sur son prochain ordinateur MacBook.

Apple ne semble pas prêt de se reposer en 2026. Après avoir multiplié les annonces autour de l'iPhone 17e, des iPad et des MacBook, il se murmure que la firme prépare déjà ses prochaines conférences. Selon certains spécialistes et bruits de couloirs, Apple serait sur le point d'annoncer un autre MacBook inédit.

Ce "MacBook Ultra", comme nous allons l'appeler, prendrait le contrepied du MacBook Neo. Il s'agirait d'un ordinateur portable bien plus coûteux et doté d'un écran tactile. Selon le journaliste Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, le MacBook Ultra ressemblerait énormément à un MacBook Pro en apparence. Proposé en version 14 ou 16 pouces, ce nouvel ordinateur intègrerait également l'encoche "Dynamic Island" que l'on retrouve sur les iPhone récents.

Selon Mark Gurman, ce nouveau MacBook tactile serait dévoilé "vers la fin de l'année 2026". Cela fait cependant depuis près de 4 ans que l'idée d'un MacBook avec un écran tactile est évoquée sur le web. Une idée que Steve Jobs lui-même mentionnait il y a une douzaine d'année en déclarant qu'un "Mac équipé d'un écran tactile serait ergonomiquement terrible".

Outre le MacBook Ultra, Apple s'apprêterait également à dévoiler plusieurs produits originaux d'ici la fin de l'année. Le plus attendu reste sans nul doute l'iPhone Fold qui devrait signer l'arrivée d'Apple sur le marché des téléphones pliables. La firme va-t-elle réussir à battre Samsung sur son propre terrain ? La réponse vers le mois de septembre.