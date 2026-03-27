Test des écouteurs Sony WF-1000XM6 : une référence dans sa catégorie

Fort d'une excellente réputation dans le milieu des casques audio, Sony propose également une nouvelle version de ses écouteurs sans-fil. Sans surprise, ces derniers s'avèrent excellents.

Sur le domaine de l'audio, il est difficile de passer à côté du mastodonte qu'est Sony. La firme s'impose régulièrement dans le milieu des casques avec sa série au nom aussi cryptique que reconnu des WF-1000. Sony a récemment sorti de nouveaux écouteurs sans-fil, les WF-1000XM6 débarquent avec trois promesses principales : une réduction de bruit améliorée, un meilleur son et des micros de qualité pour vos appels. Nous avons pu tester les WF-1000XM6 pendant plusieurs semaines et ces derniers s'avèrent bluffants.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test des Sony WF-1000XM6 Le design pratique et très premium.

pratique et très premium. Le son est tout bonnement excellent.

est tout bonnement excellent. La réduction de bruit vous coupe complètement de l'environnement.

vous coupe complètement de l'environnement. Bonne autonomie. Les embouts ne conviendront pas à tout le monde.

ne conviendront pas à tout le monde. Les micros peuvent s'améliorer.

Un design à mémoire de forme qui peut déplaire

Commençons par le plus important : les écouteurs en eux-mêmes. Nous disposons d'un exemplaire en coloris blanc crème du plus bel effet qui se composent d'embouts à mémoire de forme et d'un boitier assez épais sans tige. Sony ne copie donc pas la masse qui se rapproche de plus en plus des AirPods d'Apple et préfère garder le design "haricot".

Bien que la boite des XM6 propose plusieurs embouts de tailles différentes, les premières heures passées avec les écouteurs ne sont pas des plus agréables. Pour cause : il faut un petit temps pour que les embouts se fassent à la forme de vos oreilles. Il vous faudra donc encaisser les premières heures d'utilisation, mais pour la bonne cause : une fois bien en place, les XM6 sont plutôt agréables à porter, même sur une longue période. Les écouteurs restent cependant assez massifs et ressortent beaucoup.

Le format "haricot" d'écouteurs nous laisse généralement assez dubitatif. Beaucoup d'écouteurs de ce style ont des difficultés à comprendre les commandes tactiles. Heureusement, ce n'est pas le cas sur les XM6 qui s'avèrent assez bluffants de réactivité. Qu'il s'agisse de changer de musique ou de toucher au volume, vous trouverez rapidement vos marques.

Quelques mots sur le boitier des WF-1000XM6 : ce dernier arbore un très joli design premium avec un revêtement très agréable au toucher. Ce boitier ne dispose que d'un seul bouton permettant le jumelage Bluetooth ainsi qu'un port USB-C pour la recharge. Le style plus "premium" du boitier par rapport à de nombreux standards de l'industrie s'accompagne cependant de dimensions et d'un poids un peu plus élevés que des AirPods classiques. Cela tient dans une poche, mais on le sent davantage qu'une majorité d'écouteurs d'aujourd'hui.

Le boitier des XM6 abrite un seul bouton ainsi qu'un port USB-C. © Linternaute / Julian Madiot

Un son extrêmement bien calibré

Abordons la partie qui nous intéresse le plus : l'audio. Sony promet notamment une expérience audio améliorée pour ses derniers écouteurs WF-1000XM6 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils remplissent leur promesse.

Contrairement à certaines marques, les XM6 n'en mettent pas plein la vue (ou les oreilles plutôt) avec des basses marquées ou un son particulièrement puissant. Mais c'est là toute leur force : la signature sonore des écouteurs de Sony sonne juste et équilibrée. Cette dernière n'est pas "tape-à-l'oeil" mais extrêmement bien calibrée afin de restituer vos musique avec une grande fidélité.

Ainsi, les fréquences graves permettent de disposer de basses profondes, mais qui ne sonnent pas non plus artificielles pour impressionner inutilement. Des titres qui en profitent pleinement comme Bad Guy de Billie Eilish ou Elephant de Tame Impala résonnent parfaitement. Les voix ne sont clairement pas étouffées et ressortent bien sur chaque morceau. Concrètement, chaque instrument ou partie d'une musique peut facilement être dissociée des autres tant le rendu sonore est juste.

Les XM6 demandent un moment d'adaptation pour bien tenir dans vos oreilles. © Linternaute / Julian Madiot

Une réduction de bruit bluffante

C'est l'une des promesses de Sony concernant ses nouveaux WF-1000XM6 : jusqu'à 25% de réduction de bruit en plus par rapport à la précédente génération. Si nous n'avons malheureusement pas pu tester cette dernière, force est de constater que l'ANC présent sur les XM6 est bluffant.

Les bruits les plus anodins comme les conversations ou les musiques environnantes sont désormais difficiles voire impossibles à distinguer. Au mieux, vous saurez que quelqu'un parle au loin, mais vous ne pourrez pas déchiffrer ce qu'il ou elle raconte. Les sons les plus imposants comme les sirènes de voiture le passage d'un métro peuvent toujours être entendus, mais comme s'ils étaient éloignés.

Cette réduction de bruit s'avère incroyable pour l'écoute de musiques et vidéos, mais également pour les conversations. Qu'importe le bruit environnant, nous n'avons jamais eu de problème pour comprendre les discussions de nos interlocuteurs au téléphone. Un véritable "game-changer" si vous avez l'habitude de passer des appels en étant dans des endroits bruyants.

© Linternaute / Julian Madiot

Des micros encore améliorés

Les WF-1000XM6 bénéficie de deux micros supplémentaires pour assurer une meilleur qualité d'appel. Dans les faits, les résultats obtenus avec les écouteurs s'avèrent très bons. On reste en dessous de certains ténors de l'industrie comme Apple ou Huawei, mais les micros intégrés aux XM6 s'avèrent largement suffisants pour tenir des appels ou des réunions dans un milieu fermé et relativement peu bruyant.

En extérieur, les résultats s'avèrent un peu plus plus contrastés et c'est ici que l'on se rend compte à quel point certains concurrents sont excellents. Attention : les micros des WF-1000XM6 peuvent totalement vous permettre de passer des appels avec du bruit environnant, mais il ne sera pas rare d'entendre le brouahah des alentours si ce dernier est trop intense.

Une autonomie impressionnante

Pour ses nouveaux WF-1000XM6, Sony annonce une autonomie moyenne de 8h d'écoute avec la réduction de bruit activée. Nous avons pu essayer les écouteurs pendant plusieurs jours et ces derniers ont tenu un peu plus longtemps avec une moyenne à 9h30 d'écoute avant de devoir passer par une recharge. Un score excellent qui permet même de dépasser les AirPods Pro d'Apple en prenant en compte le boitier de recharge qui permet de bénéficier d'un peu plus de 20h supplémentaires pour les XM6.

Notre conclusion au test des écouteurs Sony WF-1000XM6

N'y allons pas par quatre chemins : avec ses WF-1000XM6, Sony signe l'un des meilleurs produits audio de l'année. Les écouteurs peuvent aisément figurer parmi les meilleurs dans plusieurs catégories : signature sonore, réduction de bruit, autonomie...

Pour autant, nous ne saurions recommander les XM6 à tous les profils. Leur design si particulier avec des embouts à mémoire de forme risque de fortement déplaire à certains. Pour les autres, profitez-en bien car vous touchez (ou entendez) du sublime.