Test du clavier Logitech G512 X : un clavier innovant, mais avec quelques concessions

Le nouveau clavier de Logitech s'inspire des vieux ordinateurs Mac tout en dévoilant un système de switchs remplaçables ingénieux.

Logitech G continue de renouveler son portfolio d'équipements dédiés au gaming en 2026. Seulement quelques mois après la sortie remarquée de la souris Pro X2 Superstrike, la firme s'attaque cette fois à un objet cher à tout gamer : le clavier ! Le Logitech G512 X dévoile un design reconnaissable entre mille et de multiples fonctionnalités pour s'imposer.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du clavier Logitech G 512 X Le design inspiré de la rétro-tech.

inspiré de la rétro-tech. Les switchs modulaires et inclus dans le corps du clavier.

et inclus dans le corps du clavier. Très bonnes sensations de frappe

La personnalisation poussée L'absence de réel réhausseur pour le clavier

pour le clavier Le repose poignet vendu séparément et pas à petit prix

vendu séparément et pas à petit prix Pas le clavier le plus silencieux

Un design inspiré des vieux ordinateurs

Le Logitech G512 X est proposé en deux coloris selon vos préférences : violet et blanc. Nous avons choisi cette dernière option qui rend hommage aux anciens iMac G3 avec leur dos en plastique de couleur. Cette esthétique donne directement une identité au clavier et il lui permet de se distinguer clairement des autres propositions plus classiques de la firme.

© Linternaute / Julian Madiot

Abordons déjà le point le plus criant : la lightbar. Située en bas du clavier, cette dernière est personnalisable selon plusieurs effets de lumières afin de diffuser les couleurs de votre choix. Disposant d'un revêtement en PVD, son côté transparent est original et se complète parfaitement avec le repose-poignet spécifiquement crée pour l'occasion. Ce dernier, également transparent, est en acrylique rigide et doté d'un revêtement mat pour y diffuser les lumières. Bien que ce repose-poignet ne dispose pas d'attache magnétique, son poids assez élevé l'empêche de beaucoup bouger. Dommage qu'il soit vendu à part et au tarif assez élevé de 39,99 euros (49,99 euros pour la version avec pavé numérique). Une sacrée somme alors que le clavier seul avoisine déjà les 200 euros.

Notre version du Logitech G512 X dispose d'un pavé numérique, mais pas de toutes les touches d'un clavier complet (rendez-moi ma touche "Suppr" !). Une version compacte est également disponible et devrait ravir les gamers qui sont souvent en déplacement.

La partie supérieure du G512 X dispose de deux mollettes initialement dédiées à la luminosité du clavier et le volume de votre machine. Il est cependant possible de personnaliser leurs fonctions. Très agréables à utiliser avec un petit retour à chaque mouvement, ils sont également cliquables avec une fonctionnalité de votre choix. Cerise sur le gâteau : Logitech a ajouté la possibilité de les retirer pour les remplacer par d'autres personnalisés.

Une version noir et violet du Logitech G512 X existe également. © Logitech

Un autre petite innovation - et pas des moindres - est logée au dos du clavier. A l'arrière du Logitech G512 X se trouve un petit compartiment transparent qui abrite 9 switchs analogiques. Ces derniers sont bien plus taillés pour le jeu vidéo (et la compétition) du fait qu'ils peuvent enregistrer pleinement la pression de vos doigts sur les touches, là où le switch mécanique est binaire (touche pressée ou non).

Notons enfin l'intégration de deux crochets pour vous aider à retirer les touches et les switchs du Logitech G512 X. Bien que très pratiques, ces crochets servent également de "réhausseur" à coincer derrière le clavier si vous souhaitez le monter un peu. Le G512 X n'intègre donc pas de pied de réglage pour ajuster sa hauteur, et l'utilisation des crochets en plastique à ce sujet fait un peu cheap et ne permet pas plusieurs réglages de hauteur. Dommage.

Les crochets intégrés au clavier pour retirer les switchs et touches servent également de réhausseurs. © Linternaute / Julian Madiot

De multiples touches pour de multiples profils

Le Logitech G512 X utilise donc des switchs mécaniques pour sa configuration de base. Nous avons pu utiliser le clavier pendant un peu plus d'une semaine de test pour vérifier la qualité de ces derniers. Sans trop de surprise, la frappe est agréable et les touches tombent très bien sous nos doigts tout en procurant un son bien percutant. Ce dernier est cependant assez élevé alors nous ne saurions vous recommander le G512 X si vous êtes sensible au bruit ou au sein d'un milieu silencieux.

La frappe avec le G512 X est relativement rapide et devrait convenir à une majorité de gamers "casual" qui s'adonnent surtout à des parties de jeux vidéo pour le plaisir. Pour les autres, Logitech G a pensé à tout avec les neuf switchs analogiques inclus.

Les neuf switchs analogiques sont directement logés dans le clavier. © Linternaute / Julian Madiot

Relativement simples à installer grâce aux crochets intégrés au clavier (et servant donc de réhausseur également), les switchs analogiques seront surtout utiles pour les gamers exigeants qui ont besoin d'une meilleure frappe et précision durant leurs parties. Logitech intègre également des anneaux SAPP qui s'installent sous les touches pour ressentir la pression de vos doigts. Grâce à ces anneaux en plastique mou, le clavier est capable de distinguer de multiples niveaux de pression afin d'ajouter des raccourcis durant vos jeux. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'une touche légèrement pressée fait marcher votre personnage tandis qu'une touche pressée à fond va le faire courir.

De la personnalisation en veux-tu, en voilà

Comme toujours avec Logitech G, le nouveau clavier annoncé est compatible avec le logiciel GHub pour gérer la personnalisation de l'appareil. Les options y sont tellement nombreuses qu'il est difficile de toutes les citer, mais nous allons essayer.

Le Logitech G512 X intègre un éclairage RVB sous ses touches et dans la barre inférieure du clavier. Ces couleurs peuvent être personnalisées selon leur mode d'apparition (lumières fixes, animations...) ou selon celles que vous souhaitez voir. De notre côté, nous avons opté pour du bleu avec l'animation "pointe pulsar" qui permet au clavier de faire clignoter doucement ses touches. Notez que si vous installez des touches analogiques, ces dernières se distingueront du reste du clavier avec une couleur différente.

Outre la possibilité d'affecter de multiples macros/raccourcis aux touches du G512 X, le clavier peut également personnaliser l'utilisation des touches analogiques. Il est possible de modifier le point d'actionnement de chaque touche, d'activer des déclencheurs rapides ou prioriser certaines touches par rapport à d'autres lors de la frappe.

© Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test du clavier Logitech G512 X

Inutile d'aborder les parties connexion ou autonomie du fait que le G512 X soit un clavier filaire. Il conviendra donc à toute machine prenant en charge des périphériques via câble USB (fourni).

Au global, la proposition de Logitech G avec ce G512 X est intéressante. Du côté du design, nous adorons les inspirations prises pour que ce clavier se distinguer de la concurrence. L'intégration des switchs analogiques directement dans le clavier, et non dans une boite à part, est également très appréciable. Les finitions sont également très bonnes et on ressent vraiment le prix du clavier lorsqu'on l'utilise tant la frappe est agréable. Mentionnons également les options de personnalisation qui sont très nombreuses et raviront les gamers exigeants.

Mais ce prix reste tout de même en travers de la gorge lorsque l'on voit que le G512X ne dispose pas de réhausseur propre et qu'il faut "bidouiller" avec les deux crochets initialement prévus pour retirer les touches. La facture s'avère également assez salée si l'on souhaite y ajouter le repose poignet vendu séparément entre 40 et 50 euros selon votre version du clavier. Cela fait une facture totale pouvant monter jusqu'à 270 euros tout de même.