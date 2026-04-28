Samsung Galaxy Glass : les lunettes connectées de Samsung fuitent et vont faire de l'ombre à Meta

Pressenties pour une annonce lors de la Google I/O de ce mois de mai, les lunettes connectées Samsung Galaxy Glasses voient leur design fuiter sur la toile.

Cela fait un moment que l'on se doutait que Samsung préparait des lunettes connectées afin de concurrencer les Ray-Ban Meta. Alors que de plus en plus de discussions mettent également en évidence la sortie prochaine de lunettes Apple, c'est Samsung qui voit son produit fuiter en premier. Les Galaxy Glasses viennent d'être dévoilées par le site AndroidHeadlines avec plusieurs caractéristiques.

© AndroidHeadlines / OnLeaks

Seulement quelques mois après l'annonce officielle de son casque de réalité augmentée, voilà que Samsung s'apprêterait à franchir une nouvelle étape avec des lunettes connectées. Dans leur design, les Galaxy Glasses n'innovent pas beaucoup : on y retrouve des branches assez épaisses pour loger les composants internes. Une caméra de 12 Mpx semble également incluse sur un côté de la monture et devrait permettre de prendre des photos, filmer et interagir avec son environnement.

Du côté logiciel, les Galaxy Glasses devraient disposer d'Android XR, la même surcouche que l'on retrouvait sur le casque Galaxy XR présenté en janvier dernier. Cette surcouche intègrerait également l'assistant IA Gemini afin de pouvoir poser des questions et obtenir des réponses sans avoir à sortir son smartphone.

AndroidHeadlines précise qu'un second modèle doté de verres avec un écran intégré serait également en préparation. Cette version, plus onéreuse, ne serait cependant pas prête pour l'année 2026.

Déjà un prix et une date de sortie pour les Samsung Galaxy Glasses

Afin de concurrencer Meta, Samsung se doit de garder un prix relativement abordable pour ses premières lunettes connectées adressées au grand public. Selon les informations en fuite, les Galaxy Glasses seront proposées entre 380 et 500 dollars aux Etats-Unis. Un prix légèrement plus haut que pour les Meta Ray-Ban, mais qui pourrait s'expliquer par la pénurie de composants informatiques actuelle.

Samsung dispose de deux dates de sorties possibles pour ses lunettes connectées. Tout d'abord, la firme pourrait dévoiler ses Galaxy Glasses lors de la Google I/O qui se tiendra en ce mois de mai 2026. Il est également possible que Samsung attende jusqu'à cet été et sa traditionnelle conférence Galaxy Unpacked de juillet/août pour annoncer les lunettes en même temps que ses nouveaux smartphones pliables.