Android 17 va complètement changer la façon dont vous utilisez votre smartphone

Google vient de dévoiler de multiples nouveautés à venir sur les téléphones Android. Les fonctionnalités à venir vont grandement améliorer vos habitudes.

A quelques mois de la sortie officielle d'Android 17, les équipes de Google nous ont invités à découvrir en avant-première quelques-unes des nouveautés à venir pour nos smartphones. Au programme : de nombreuses améliorations d'intelligence artificielle qui vont faciliter votre quotidien.

Android passe d'un système d'exploitation à un système intelligent

La création de widgets

L'une des plus grosses innovations à venir au sein des téléphones Android est la capacité à créer vos widgets. Imaginons par exemple que vous souhaitez créer un widget de rappels qui soit également capable d'afficher des photos, vous pourrez mélanger plusieurs fonctionnalités dans un seul widgets. Très pratique notamment lorsque vous voyagez et que vous souhaitez établir un planning avec des lieux à trouver !

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Gemini devient automatisé

Gemini devient encore plus intelligent avec la possibilité d'être automatisé pour certaines tâches. Google a notamment démontré cette nouveauté en demandant à Gemini de se mettre un rappel pour la mise en vente de tickets de concert. Une fois la vente débutée, Gemini a de lui-même été sur le site du concert en question pour acheter des places à votre nom.

Remplir des formulaires avec Gemini

Cette démonstration était également l'occasion pour Google de montrer la nouvelle fonctionnalité "remplissage intelligent". Cette option permettra à Gemini de remplir automatiquement certains formulaires. Dans l'exemple démontré, l'IA remplissait toutes les informations de l'utilisateur afin de réserver son ticket de concert. Il ne s'agit pas d'un remplissage provenant de données déjà enregistrées comme on peut le retrouve actuellement sous certains navigateurs (comme Google Chrome), mais d'une fonction IA qui reconnait les informations demandées par un formulaire et votre profil pour les remplir.

Android 17 se met à jour pour les créateurs de contenus

Réactions à l'écran

Les créateurs de contenus vont certainement adorer la nouvelle fonctionnalité baptisée "réactions à l'écran". Cette dernière, à venir avec Android 17, leur permettra d'enregistrer le contenu affiché sur l'écran de leur smartphone tout en se filmant au même moment. De quoi leur permettre de créer des vidéos "reacts" sans avoir besoin de passer par une application tierce comme CapCut ou TikTok.

"Screen reaction android 17"

Enfin des photos HD sur Instagram !

Cela fait des années que les possesseurs de smartphones Android se plaignent de voir leurs photos et vidéos en mauvaise qualité lorsqu'ils utilisent Instagram. Android s'est donc associé à Meta, l'entreprise responsable d'Instagram, pour enfin proposer de la HDR directement sur l'application.

Vous pourrez ainsi filmer des contenus en Ultra HDR avec une option dédiée, profiter d'une stabilisation vidéo incluse dans Instagram ou encore d'un mode nuit qui enjolivera vos clichés en basse lumière. Android indique avoir travaillé d'arrache-pied afin que les utilisateurs puissent obtenir de sublimes photos et vidéos rapidement et sans avoir besoin de retouches.

Instagram proposera également quelques outils d'édition exclusifs à Android. Avec une seule touche, les utilisateurs pourront améliorer leurs clichés avec de l'intelligence artificielle en local sur leur appareil. Instagram bénéficiera également enfin d'une vraie application élargie sur tablettes Android.

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Davantage de sécurité pour votre smartphone

Android continue de travailler sur la sécurité de ses appareils avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, Android va prochainement collaborer avec des établissements bancaires afin de vérifier, en temps réel, si l'appel reçu par votre banquier est véritablement légitime. Lorsque vous recevrez un appel de votre banque, Android ira automatiquement vérifier avec cette dernière (via son application dédiée) qu'un appel est bien prévu. Si ce n'est pas le cas, le système bloquera automatiquement l'appel et le numéro correspondant.

Autre option de sécurité, mais cette fois pour vos applications : la détection des menaces en direct. Votre téléphone va automatiquement vous prévenir s'il trouve qu'une application a un comportement suspect, notamment si elle change d'icône, demande souvent des autorisations inutiles ou abuse des permissions que vous lui octroyez.

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Enfin, Android 17 va permettre aux utilisateurs de mieux contrôler les autorisations d'accès à leur position. Jusqu'ici, il était possible d'autoriser la localisation en permanence, pendant un certain temps ou pour une application précise. Avec Android 17, les possesseurs de smartphones Android pourront également indiquer une position très précise pendant quelques minutes. Une option idéale pour des besoins très spécifiques comme trouver une adresse proche de votre localisation ou indiquer votre position à quelqu'un.

L'intégralité des nouveautés à venir et annoncées par Google est disponible sur le site officielle de l'Android Show I/O. Google réserve encore quelques surprises à venir lors de sa conférence Google I/O qui se tiendra du