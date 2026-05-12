Test du Anker Nano Charger : un petit chargeur tout mignon et intelligent

Le nouveau chargeur de chez Anker est aussi petit qu'original avec son écran intégré.

Janvier 2026, la marque Anker faisait une petite sensation au CES de Las Vegas en dévoilant son dernier chargeur à venir. De l'engouement pour un chargeur de téléphone ? Vous avez bien lu, mais il ne s'agit pas d'un bête chargeur comme on en retrouve un peu partout, mais d'un vrai petit compagnon intelligent avec un écran intégré. On vous explique tout dans ce mini test du Anker Nano Charger.

© Linternaute / Julian Madiot

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre article avant sa publication.

Le récap de notre test du Anker Nano Charger Un design original pour un chargeur

pour un chargeur La détection automatique de notre smartphone

La possibilité de contrôler la charge Uniquement disponible pour quelques iPhone

Une seule prise pour la recharge

Un design qu'on adore ou non

Difficile de vraiment s'extasier lorsque l'on évoque le design d'un chargeur. Anker a néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu avec son Nano Charger. Si les côtés du produit restent très sobres avec simplement le nom de la marque et un petit bouton sur le dessus, c'est bien au bout du chargeur que l'on retrouve de l'originalité.

Un petit écran trône au bout du Anker Nano Charger. Ce dernier dispose de peu de fonctions, mais nous les évoquerons un peu plus bas dans ce test. Cet écran est plutôt bien positionné puisqu'il permet d'être lisible lorsque vous branchez le chargeur sur une prise au sol. Pour une prise murale, c'est un peu moins pratique surtout que la luminosité maximale de l'écran n'est pas très élevée.

L'écran du Nano Charger vous permet d'ajuster automatiquement ou manuellement la charge. © Linternaute / Julian Madiot

Au niveau praticité, le Anker Nano Charger est très agréable à utiliser. Doté d'un poids très léger et d'une taille relativement petite, il est facile à glisser dans un sac ou même une poche. Son petit format lui permet également de ne pas prendre plus d'une place sur une multiprise, ce qui soulage énormément quand on est habitué aux énormes chargeurs qui empêchent de brancher autre chose à côté de leur prise.

Du côté des coloris, Anker a eu la bonne idée d'en proposer quatre qui reprennent ceux du dernier iPhone 17 Pro : bleu, blanc, noir et orange (dont nous disposons).

Des performances qui prennent soin de votre iPhone

La première grosse fonctionnalité du Anker Nano Charger est de détecter automatiquement l'iPhone que vous utilisez. Si vous branchez un iPhone 17 Pro, le chargeur va automatiquement afficher son nom sur son écran. Une petite information, mais qui fait toujours son petit effet. Cette détection permet surtout au produit d'adapter sa charge en fonction de votre appareil. Il permet également de s'assurer que notre chargeur, notre port USB ou notre câble soit bien fonctionnel.

Ralentir la vitesse de charge peut être une bonne idée pour la batterie de votre appareil. © Linternaute / Julian Madiot

Bien que le Anker Nano Charger soit capable de recharger votre iPhone jusqu'à 45 W, le produit atteindra rarement un niveau aussi élevé. En détectant quel modèle vous utilisez, le chargeur va automatiquement ajuster sa vitesse de charge afin de préserver la batterie de votre iPhone. Comptez un peu plus de 20 minutes pour recharger à moitié le dernier iPhone 17 Pro grâce à une charge rapide à 45 W qui va ensuite décroitre petit à petit vers les 30 W jusqu'à 80% et enfin passer aux 15 W pour atteindre les 100%.

Le petit bouton situé au dessus du Anker Nano Charger permet, quant à lui de passer l'appareil en mode "Care". Ce mode est principalement conçu pour les recharges nocturnes, puisqu'il permet de limiter la charge maximale de votre iPhone afin que ce dernier se recharger progressivement durant la nuit. Votre iPhone mettra donc beaucoup plus de temps à se charger pleinement, mais sa chauffe (et celle du chargeur) sera bien plus douce.

Le passage en mode "care" est idéal pour la charge de nuit. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test du Anker Nano Charger

Quel drôle de petit objet avons nous là ! Anker a bien travaillé sa copie avec ce Nano Charger qui tient parfaitement son nom de par sa légèreté et son gabarit qui le rendent très facile à transporter. Les fonctionnalités intelligentes sont également très appréciables afin de maitriser la recharge de son iPhone tandis que le mode "Care" permet de mieux maitriser la chauffe. Lancé au tarif de 39,99 euros, le chargeur bénéficie déjà de multiples promotions et son rapport qualité/prix s'avère donc encore meilleur.

S'il fallait trouver quelques défauts au Anker Nano Charger, on pointera notamment du doigt le fait qu'il soit avant tout destiné aux iPhone et notamment les modèles récents. En ne disposant que d'une seule sortie USB-C, les plus anciens modèles sont donc mis sur le côté et vous ne pourrez recharger qu'un seul appareil à la fois.