Samsung s'attaque aux Meta Ray-Ban avec ses propres lunettes connectées

Samsung vient de dévoiler un aperçu de ses deux prochaines lunettes intelligentes. Ces dernières bénéficieront d'un partenariat avec Google, Gentle Monster et Warby Parker.

Pressenties depuis plusieurs mois, les lunettes connectées de Samsung en partenariat avec Google se dévoilent à travers une (courte) série d'images officielles. Prévues pour cet automne, ces deux paires de lunettes intelligentes sont le fruit d'une collaboration entre Samsung, Google et deux grands acteurs de lunettes : Gentle Monster et Warby Parker.

© Samsung / Google / Gentle Monster / Warby Parker

Samsung dévoile des lunettes connectées et intelligentes

C'est à l'occasion de la Google I/O de 2026 que Samsung et Google ont dévoilé les premiers aperçus de leurs deux paires de lunettes. Il est important de noter que les deux marques n'utilisent pas le terme de "lunettes connectées", mais de "lunettes intelligentes" pour décrire ce nouveau produit.

Pour cause : ces lunettes connectées de Samsung et Google devraient embarquer l'exosystème Galaxy ainsi que l'IA Gemini pour les utilisateurs. Les lunettes pourront ainsi apporter des réponses et assistances en temps réel sans que les utilisateurs aient besoin de sortir leurs smartphones.

Deux marques et deux styles bien différents

La première est co-conçue avec Gentle Monster, une marque coréenne qui a le vent en poupe ces dernières années de par ses collaborations avec des stars comme Jennie du groupe Blackpink ou encore la streameuse Maghla chez nous.

© Samsung / Google / Gentle Monster

Sans surprise, la paire de lunettes connectées Samsung X Google avec Gentle Monster arbore une esthétique élancée et audacieuse qui risque de ne pas plaire à tous, mais correspond à un design haut de gamme. Interrogé sur cette nouvelle collaboration, Hankook Kim, fondateur et PDG de Gentle Monster s'est exprimé : "notre objectif était d'allier la mode et la technologie d'une manière audacieuse, esthétique et humaine, afin de faire entrer le design révolutionnaire de Gentle Monster dans la nouvelle ère des lunettes intelligentes."

Les gamme lancée en partenariat avec Warby Parker s'avère bien plus sobre et proche du design que l'on retrouve actuellement chez des concurrents comme les Meta Ray-Ban.

© Samsung / Google / Warby Parker

Bien plus rondes, les lunettes intelligentes de Google/Samsung avec Warby Parker devraient parler à bien plus de monde. Sur le sujet, le cofondateur de la marque, Dave Gilboa, a expliqué que "les lunettes sont un objet très personnel, c'est pourquoi chaque détail compte lorsqu'il s'agit d'intégrer une technologie de pointe dans des montures que l'on porte au quotidien."

Samsung et Google précisent que davantage de détails seront communiqués sur ces lunettes intelligentes d'ici les prochains mois. Un lancement de cette première collection de lunettes est prévu pour l'automne 2026.