Test de la Logitech Mobi Fold : certainement la souris la plus originale de l'année !

Dotée d'un format pliable très novateur, la souris Mobi Fold de Logitech s'adresse avant tout aux travailleurs qui voyagent beaucoup. Notre test.

Logitech continue de renouveler son portfolio de produits destinés aux professionnels. Alors que le télétravail se généralise de plus au plus au sein des entreprises depuis la crise sanitaire, Logitech vient de dévoiler une souris pensée pour voyager ! La Mobi Fold (également proposée en version Business) est une petite souris pouvant se plier afin de prendre peu de place dans votre valise ou votre sac.

Proposée en deux versions, nous avons pu recevoir la Mobi Fold à la rédaction afin de la tester pleinement. La variante Business ne rajoutant qu'un dongle USB-C et une compatibilité accrue pour les parcs informatiques, nous avons jugé mieux de ne tester que la version de base destinée au grand public. Découvrez notre test de la souris Mobi Fold de Logitech.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de la souris Logitech Mobi Fold Un format très pratique de par sa taille et son poids

de par sa taille et son poids Les clics agréables à l'utilisation et silencieux

agréables à l'utilisation et silencieux Connexion simple, rapide et jusqu'à 3 appareils

et jusqu'à 3 appareils L'autonomie gigantesque et la recharge très rapide Ne convient pas à toutes les mains

Peu d'options de personnalisation

Un design qui ne fait pas un pli

La première chose qui saute aux yeux concernant le design de la Mobi Fold est sa taille. Repliée, la souris ne prend que très peu de place sur un bureau, dans une main et surtout dans un sac ou une poche. Nous avons ainsi pu la glisser dans un jean ou dans une petite sacoche du quotidien afin de la promener partout.

Car c'est bien là la principale promesses de la Mobi Fold : la mobilité. La souris dispose d'une charnière prévue pour être pliée et dépliée pendant de nombreuses années. S'il est difficile de tester sa solidité sur seulement quelques jours d'essais, cette charnière nous a semblé plutôt solide et bien dissimulée par la membrane qui recouvre la souris.

La Mobi Fold est petite, mais pratique. © Logitech

Cette membrane s'avère également très agréable au toucher pour une utilisation quotidienne. Le format tout petit de la Mobi Fold est cependant un point fort et une faiblesse : cette taille riquiqui ne semble pas adaptée pour une longue utilisation. Elle conviendra donc surtout pour dépanner lorsque vous êtes en déplacement et pour un usage ponctuel.

Une telle taille permet également à la Mobi Fold d'être extrêmement légère. Dotée d'un poids de XXX, la souris se fait rapidement oublier une fois en main ce qui est très agréable.

Repliée sur elle-même, la nouvelle souris de Logitech ne peut se déclencher ou s'allumer. Sa position fermée éteint automatiquement la souris et garantit de ne pas effectuer de clics ou de mouvements non désirés. Son clic se désactive automatiquement tant que la souris n'est pas pleinement dépliée, mais le mouvement reste toutefois possible.

De multiples petites fonctionnalités bien pensées

Une fois reliée en Bluetooth à votre appareil (la souris peut en gérer 3 différents), il vous suffit d'ouvrir la Mobi Fold pour la connecter automatiquement. Une façon simple et rapide de dégainer votre souris et commencer à l'utiliser sans passer par de multiples menus. Nous avons notamment pu tester la Mobi Fold avec un MacBook Air, un iPad Pro et un ordinateur Windows sans soucis.

Malgré son format très petit, la Mobi Fold embarque trois clics distincts : le gauche, le droit et le central. Nous n'allons pas vous faire l'outrecuidance de rappeler leurs fonctionnalités, mais il est intéressant de noter que le clic central est également doté d'une fonction tactile, à l'image d'une roue crantée, afin de naviguer vers le haut ou vers le bas sur une page web. Un très bon ajout, réactif et simple d'utilisation.

Les contrôles de la Mobi Fold sont sommaires, mais efficaces. © Linternaute / Julian Madiot

Les clics de la Mobi Fold s'avèrent assez agréables, mais surtout extrêmement silencieux. Un must pour celles et ceux qui doivent sortir leur souris dans un café ou un endroit assez bondé. La Mobi Fold ne dispose cependant pas de plus de fonctionnalités, de par sa nature même de souris très simple à emporter et utiliser.

Une autonomie monstrueuse pour une recharge vraiment rapide

Logitech garantit qu'une charge complète de la Mobi Fold permet d'en profiter pendant près de 30 jours. Une donnée que nous n'avons évidemment pas eu le temps de tester, mais une journée complète en utilisant la souris ne lui aura fait perdre que quelques petits pourcentages de sa batterie. Sans pouvoir nous prononcer sur les 30 jours complets, nous sommes forcés de reconnaître que la Mobi Fold peut aisément tenir plusieurs semaines d'utilisation même intensive.

Le fait de pouvoir couper intégralement la Mobi Fold juste en la pliant est une excellente idée de Logitech qui permet de limiter grandement une consommation fantôme de la souris.

Le format plié de la Mobi Fold est très pratique. © Linternaute / Julian Madiot

Si la recharge devient obligatoire une fois que la batterie de la Mobi Fold est entièrement vidée, vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour en profiter. En laissant la souris branchée pendant quelques secondes seulement, nous avons pu regagner plusieurs heures d'utilisation. Comptez environ une journée de batterie pour une minute de recharge. Assez impressionnant !

Notre conclusion au test de la souris Mobi Fold

Quel étrange petit objet que la Mobi Fold ! Si l'on sent que Logitech a bien travaillé son produit, ce dernier ne s'adresse clairement pas à tous. Les plus grosses mains auront notamment beaucoup de difficultés à manipuler la souris. Cette dernière n'est clairement pas pensée pour une longue utilisation non plus de par son format très atypique et peu agréable pendant de nombreuses heures de manipulations.

Les voyageurs réfractaires au pavé tactile et qui souhaitent disposer d'une souris facile à utiliser, qui se connecte instantanément à leur machine et qui se plie et déplie facilement seront aux anges. Sur le terrain de la mobilité professionnelle, la Mobi Fold est clairement la reine des souris.