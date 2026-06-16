Test des lunettes connectées Afflelou : une vraie alternative aux Meta Ray-Ban ?

On a testé pour vous les lunettes connectées Afflelou. Découvrez les avantages et les inconvénients de ces lunettes en explorant leur design, leur autonomie et leurs fonctionnalités.

Sorties en début d'année 2026, les lunettes MAGIC CONNECT d'Afflelou témoignent du désir de la marque d'innover technologiquement et de ne pas demeurer inactive face à la collaboration entre Ray-Ban et Meta qui cartonne depuis quelques temps.

Contrairement à ces dernières, les lunettes connectées d'Afflelou vendues à 249 € ne proposent ni de filmer ni de prendre de photos, de quoi anéantir tout risque de violation du droit à l'image ou des règles RGPD. Il s'agit donc plus d'un kit mains libres vous permettant d'écouter de la musique et de passer des appels. Elles ont pour vocation de répondre aux usages quotidiens et de remplacer, à terme, les traditionnels écouteurs et casques. Tiennent-elles cette promesse ? C'est ce que nous allons découvrir dans notre test complet des Afflelou Magic Connect.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test des lunettes connectées Afllelou MAGIC CONNECT Des lunettes discrètes et agréables à porter

Une bonne autonomie

Rendu sonore globalement qualitatif

Assez simple à configurer et à utiliser Pas au niveau dans les environnements bruyants

Isolation audio moyenne. Votre entourage pourra facilement entendre votre musique

Votre entourage pourra facilement entendre votre musique Capteurs très (trop) sensibles. Attention aux cheveux !



Un design discret et léger

Afflelou vante l'ergonomie et le confort de ses lunettes MAGIC CONNECT. Elles sont en effet assez discrètes et légères compte tenu des fonctionnalités qu'elles offrent. Pour le public non averti, elles passent inaperçues, ne trahissant pas leurs spécificité de lunettes connectées. Un bon point donc d'autant que le boîtier auditif et le microphone s'intègrent parfaitement aux branches.

© Linternaute / Raquel Basto

La spécificité d'Afflelou est de proposer des branches interchangeables. Cette personnalisation est, sur le papier, assez simple. Il suffit d'appuyer sur les boutons latéraux pour déclipser les branches et passer à de nouvelles. Pourtant, en pratique, cette manœuvre peut être plus difficile que prévu, du fait que les dits boutons sont assez petits et résistants à activer. Il vous faudra donc un certain temps d'adaptation pour vous y faire.

© Linternaute / Raquel Basto

Afflelou n'a pas intégré cette option pour rien. L'avantage de cette interchangeabilité est non seulement esthétique, mais également pratique pour deux raisons.

D'une part, la personnalisation ne concerne pas seulement les branches mais aussi les verres. Des clips aimantés permettent tout d'abord de convertir en quelques secondes votre monture en lunettes de soleil ou de les doter d'un clip écran. Les verres sont très faciles à clipser. Il est conseillé de manipuler ensuite les lunettes avec précaution, même si les clips sont plutôt résistants.

© Linternaute / Raquel Basto

D'autre part, il est possible de modifier sa monture sans pour autant que les branches ne se déconnectent. La connexion est très simple et quasi instantanée. L'avantage, c'est que leur utilisation ne requiert aucune application externe à installer sur votre smartphone. Tout se passe via une connexion Bluetooth simple à effectuer et plutôt fiable au quotidien.

Une autonomie qui tient ses promesses

L'autonomie annoncée pour les lunettes connectées Afflelou est de 5h. Nous avons évidemment voulu vérifier cette donnée en utilisant les lunettes pendant une journée de travail classique. Bonne surprise : la promesse est largement tenue et nous avons bien pu profiter des fonctions connectées des lunettes Afflelou pendant plus ou moins 5h d'utilisation. Les lunettes sont accompagnées d'un boîtier nomade pour les recharger et doté d'une prise USB type C.

Un câble magnétique USB type C est également fourni. Il doit être clipsé directement sur les branches et connecté à une source d'énergie. Cette dernière doit cependant être suffisamment puissante pour alimenter les lunettes. Nous conseillerons donc de passer par une bonne vieille prise électrique plutôt qu'un ordinateur qui n'aura pas assez de "jus" pour tout alimenter.

© Linternaute / Raquel Basto

Afflelou ne fournit malheureusement pas de bloc de charge avec les lunettes. Il faudra donc vous contenter du câble USB-C et vous dégoter votre propre bloc de recharge.

Une expérience technologique et sonore qualitative

Les lunettes se connectent très aisément au Bluetooth de votre mobile ou de votre ordinateur. L'expérience reste la même quelque soit l'appareil. La connexion à un téléphone ainsi qu'a un ordinateur en simultané ne cause aucune interférence ni disruption dans l'expérience.

Un certain temps d'adaptation est naturellement nécessaire pour mémoriser l'emplacement de la commande tactile, intégrée à la branche. Fines, elles peuvent être difficiles à repérer à l'aveugle dans un premier temps. Mais une fois cette période d'adaptation passée, les boutons tactiles répondent correctement.

© Linternaute / Raquel Basto

Attention toutefois : les capteurs, de fait, sont assez sensibles et il faut bien prendre le temps d'effectuer les différentes manœuvres possibles soit :

Appuyer longuement sur un capteur pour connecter la branche correspondante au Bluetooth ou bien pour raccrocher un appel.

Faire glisser le doigt sur le capteur droit ou gauche pour respectivement augmenter ou diminuer progressivement le son.

Tapoter deux fois sur le capteur de droite ou gauche pour mettre pause ou répondre à un appel

Tapoter trois fois sur le bouton tactile de droite ou de gauche pour respectivement passer au prochain ou au précédent audio.

Les lunettes connectées Afflelou regroupent donc toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver chez les casques ou écouteurs Bluetooth classiques. Attention toutefois si vous avez les cheveux longs : les capteurs ne fonctionnent pas si des cheveux se trouvent entre les boutons tactiles et votre doigt. Ce dernier doit directement être en contact avec au moins 50% de la surface du pavé tactile, sans aucune interférence. Veillez bien à dégager votre visage et placer vos cheveux derrière l'oreille pour une expérience plus fluide.

Le plus gros point noir des lunettes Afflelou reste l'environnement. Au-delà du fait que les lunettes connectées ne supportent pas l'humidité, l'isolement du bruit n'est également pas optimal dans un cadre bruyant. Le volume doit être au maximum et les sons extérieurs viennent parasiter votre écoute. Il en va de même pour les appels. Votre interlocuteur ne vous entendra pas correctement si le vent souffle et entendra les discussions tierces si une personne est juste à côté de vous. Il entend également les bruits environnants sous forme de brouhaha, sans pourtant que cela n'étouffe votre voix. Dans un contexte optimal, la communication est généralement fluide.

Notre conclusion au test des lunettes connectées Afflelou Magic Connect

Les lunettes connectées Afflelou sont une alternative innovante et convaincante pour les personnes qui portent déjà des lunettes. Elles ne remplacent pas un casque performant, surtout à l'extérieur, mais permettent de gagner en confort. Elles évitent en effet de devoir superposer un casque aux lunettes, tout en ne sacrifiant pas la qualité auditive dans des espaces calmes ou au bureau. Ces lunettes MAGIC CONNECT sont un excellent allié des professionnels qui souhaitent suivre une réunion, un live ou tout simplement accompagner leur travail d'un fond de musique, et ce même si vous les avez placées sur votre tête pour reposer vos yeux. À noter qu'il est possible que les personnes proches de vous perçoivent que vous écoutez un audio, sans pourtant pouvoir le déchiffrer. Ce cas de figure ne se présente que si le volume est élevé.

Finalement, ces lunettes pourraient vous séduire si vous êtes adeptes des promenades calmes d'été. Vous pouvez désormais les accompagner d'un podcast ou de musique, tout en restant léger et sans multiplier les appareils qui vienne dégrader votre confort quotidien.