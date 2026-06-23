Meta Glasses : des lunettes entièrement conçues par Meta et en collaboration avec Kylie Jenner

Meta dévoile ses Meta Glasses (ou lunettes Meta en France). Ces nouvelles lunettes connectées s'affranchissent du partenariat avec Ray-Ban et disposent d'un prix plus attractif.

Alors que la France est toujours privée des lunettes connectées Meta avec écran intégré, la firme annonce une toute nouvelle gamme surprise : les Meta Glasses. Bien qu'elles reprennent un design semblable aux Meta Ray-Ban, ces nouvelles lunettes sont entièrement conçues par la maison-mère de Facebook et s'affranchissent totalement de Ray-Ban pour leur construction et disponibilité en ligne.

Trois modèles annoncés et déjà disponibles

Les Meta Glasses sont développées en partenariat avec EssilorLuxottica et dispose de trois gammes différentes. les Meta Adventurer proposent une allure rectangulaire et deux formes, standard et large. Les Meta Fury disposent, quant à elles, d'une forme un peu plus arrondie et imposante. La dernière gamme est une collaboration exclusive entre Meta et Kylie Jenner et s'intitule sobrement "Meta Glasses par Kylie". Elle dispose d'une allure plus courbée et styllisée ainsi que d'un boitier original avec un miroir intégré.

© Meta

Du côté des fonctionnalités, Meta annonce une caméra 12 Mpx avec résolution 3K, à l'image des précédentes Meta Ray-Ban. L'autonomie est annoncée pour 8h d'utilisation et les lunettes embarquent également des haut-parleurs et microphones afin de pouvoir passer des appels et/ou profiter de votre musique. L'intelligence artificielle Meta AI est également embarquée dans les lunettes afin de profiter d'un chatbot dédié et de traductions en quasi simultanée dans plus de 20 langues différentes.

Les Meta Glasses par Kylie disposent d'un étui spécial. © Meta

Déjà disponibles à l'achat en ligne, les Meta Glasses profitent d'un prix bien inférieur aux modèles Meta Ray-Ban :

Meta Glasses Adventurer : à partir de 309 €

Meta Glasses Fury : à partir de 309 €

Meta Glasses Starfire Kylie : à partir de 419 €

Meta Ray-Ban (2de génération) : à partir de 449€

Meta Ray-Ban (1ere génération) : à partir de 269 €

Les Meta Glasses profitent également de nombreux coloris et options différentes lors de votre achat avec notamment du Noir Classique, Écaille Classique, Vert Racing, Lin, Bordeaux, Acajou et Grès, et bien évidemment des options de verres solaires, verres transitions, polarisés et clairs développées par EssilorLuxottica.