Apple fait grimper le prix de ses MacBook, iPad et HomePod : certains prennent 400 euros d'augmentation

Apple annonce une hausse de prix pour plusieurs de ses produits. Les MacBook, iPad et Homepod sont concernés.

C'était pressenti depuis quelques jours : Apple monte le prix de ses produits. A travers un communiqué relayé par le site Bloomberg, la firme déclare "n'avoir jamais vu une telle augmentation des prix des composants aussi rapidement." Ces augmentations forcent Apple à réevaluer le tarif de plusieurs produits à la hausse.

Quatre produits Apple voient donc leurs prix grimper : les MacBook, les iPad, les HomePod et l'Apple Vision Pro. Les augmentations de prix sont variées avec parfois plusieurs centaines d'euros d'augmentation. Apple s'est exprimé : "nous avons protégé nos clients de ces hausses de prix jusqu'ici, mais nous avons atteint un point où il était nécessaire de faire monter le prix de plusieurs produits."

Apple augmente le prix de plusieurs produits

Produit Ancien prix Nouveau prix Augmentation (€) Augmentation (%) MacBook Neo 699 € 799 € + 100 € + 14,3 % MacBook Air 1 199 € 1 399 € + 200 € + 16,7 % MacBook Pro 1 799 € 2 199 € + 400 € + 22,2 % iPad 389 € 509 € + 120 € + 30,8 % iPad mini 559 € 689 € + 130 € + 23,3 % iPad Air 669 € 819 € + 150 € + 22,4 % iPad Pro 1 119 € 1 319 € + 200 € + 17,9 % HomePod 349 € 399 € + 50 € + 14,3 % HomePod mini 109 € 139 € + 30 € + 27,5 % Apple Vision Pro 3 699 € 3 999 € + 300 € + 8,1 %

Ces hausses de prix sur les produits Apple pourraient bien n'être qu'un premier aperçu des nouveaux tarifs de la firme. Si l'iPhone semble épargné pour l'instant, il est toujours probable qu'Apple prévoit d'augmenter le prix de son célèbre smartphone dans les mois à venir.