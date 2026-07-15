Huawei FreeClip 2 S : une nouvelle version des écouteurs ouverts qui misent sur leur design

Fort d'un beau succès auprès d'un public assez branché, les Huawei FreeClip 2 bénéficient déjà d'une nouvelle édition.

Il n'aura fallu que quelques mois pour que Huawei dévoile une nouvelle version de ses écouteurs-boucles d'oreilles. Les Freeclip 2 S sont officiellement disponibles avec quelques légères améliorations et des nouveautés du côté du design. Les Huawei Freeclip 2 S profitent notamment de deux nouveaux coloris : bleu océan et gris spatial.

© Huawei

Outre ces petits changements esthétiques, les Freeclip 2 S bénéficient également d'un petit lifting de leur boitier, désormais plus épais et conçu pour y loger des petits bijoux pouvant être accrochés aux écouteurs. Pour aller dans ce sens, Huawei annonce un partenariat avec la maison de création Les Néréides pour proposer une collection d'accessoires.

© Huawei / Les Néréides

Du côté des performances, les Freeclip 2 S bénéficient d'un nouvel algorithme de volume adaptatif pour réagir instinctivement aux bruits ambiants.

En janvier 2026, Huawei sortait la deuxième version des Freeclip. Ces écouteurs au design bien particuliers, qui ne sont pas sans rappeler des boucles d'oreilles, signaient alors une belle évolution que nous avions noté dans notre test de l'époque.

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Les Huawei Freeclip 2 S sont d'ores-et-déjà disponibles en boutique physique et en ligne à partir de 229,99 euros avec une offre de lancement qui permet d'économiser 30 euros jusqu'à 18 août 2026.