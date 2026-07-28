Nothing Watch : la firme préparerait sa première montre connectée dans un contexte particulier

Plusieurs indices laissent supposer qu'une montre connectée serait en approche.

Après les écouteurs, les casques et les smartphones, l'entreprise Nothing pourrait bien se lancer sur un tout nouveau marché : les montres connectées. Bien que la firme dispose déjà d'une filiale low-cost disposant de plusieurs appareils du style (la CMF Watch Pro), cela fait plusieurs années que les fans de Nothing réclament une véritable montre connectée conçue par la firme.

Selon un compte de leaks spécialisé, Nothing s'apprêterait à dévoiler sa première montre connectée. Bien que cette dernière ne dispose pas encore d'un nom officiel, elle hériterait tout de même du design typique des produits de la firme et d'un prix estimé à moins de 300 dollars aux Etats-Unis.

EXCLUSIVE



Nothing is making a smartwatch.



- Design carries typical Nothing DNA



- Launch in September



- Pricing under $300 US



To be released in limited markets



(will share more details soon) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 28, 2026

Ces affirmations sont également corroborées par quelques mystérieux posts de teasing sur les réseaux sociaux. La firme a également déjà confirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle catégorie de produits. Nous ne sommes donc pas sur de nouveaux écouteurs Ear, un Headphone (2) ou un Nothing Phone (5).

New product category https://t.co/qulHtS0hQE — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) July 28, 2026

Un nouveau produit Nothing qui arrive dans un contexte particulier

L'arrivée de la première montre connectée Nothing pourrait s'effectuer en marge de nouvelles moins réjouissantes pour la firme. Cette dernière est au coeur de nombreuses rumeurs quant à un départ de l'entreprise dans pas moins de 12 localisations différentes dont une partie de l'Europe. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de OnePlus, contraint d'abandonner les marchés européens et américains il y a quelques semaines.

Interrogé sur le sujet, Akis Evangelidis, co-fondateur de Nothing a vivement réagi en déclarant que ces informations étaient erronées, et que la firme opérait simplement une restructuration de ses équipes à travers le monde. L'arrivée d'une montre connectée Nothing pourrait alors confirmer quels marchés sont encore opérés par l'entreprise, et si certains sont finalement laissés de côté.