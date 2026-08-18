AirPods : un nouveau modèle avec des caméras embarquées fuite

La rumeur est confirmée : Apple prépare bel et bien des écouteurs équipés d'une caméra. Et leur sortie pour le grand public serait pour bientôt.

Une vidéo découverte sur la version bêta de macOS Tahoe 26.7, relayée par Mark Gurkman sur Twitter le lundi 18 août, confirme le développement d'écouteurs équipés de caméras par la firme de Cupertino. L'appareil s'appuierait sur Visual Intelligence pour reconnaître son environnement et interagir avec Siri.

Here are the camera AirPods https://t.co/AP4zBEIZ1l — Mark Gurman (@markgurman) August 18, 2026

Comment ça fonctionne ?

Dans la courte vidéo, aucun élément flagrant ne trahit la présence d'une caméra dans les AirPods. Pourtant, la mention de la Visual Intelligence est bien présente : "Avec Visual Intelligence, votre monde peut être sauvegardé. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Demandez moi simplement de le garder pour plus tard", dit la voix-off.

Concrètement, les informations récoltées par la caméra des écouteurs seraient directement transmises à Visual Intelligence, l'outil d'analyse d'image de l'iPhone. Siri serait dès lors capable de saisir l'environnement, de répondre à des questions sur ce qui vous entoure, et sauvegarder ces informations dans la foulée.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Attention toutefois aux cheveux qui gêneraient les capteurs visuels des écouteurs. Dans ce cas, un message d'alerte demanderait à l'utilisateur de s'assurer que ses écouteurs ne sont pas couverts. Cette contrainte physique semble être la seule soulignée jusqu'à présent, mais elle est indispensable pour que les AirPods captent correctement l'environnement.

Reste à savoir ce qu'Apple a envisagé pour assurer la protection de la vie privée. La firme serait-elle prête à restreindre les fonctionnalités de son produit ?

Quand seront-ils disponibles ?

Selon Mark Gurkman, ces écouteurs au nom de code B790, pourraient être disponibles dès la rentrée et annoncés lors de la prochaine keynote aux côtés de l'iPhone 18, iPhone 18 Pro Max et de l'iPhone Ultra pliable, le 9 septembre.