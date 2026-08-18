Leak Apple : la firme préparerait une caméra de sécurité pour la maison

Apple préparerait une caméra de sécurité domestique, pensée pour être intégrée à son HomeKit et à son application Maison. Voici tout ce que vous devez savoir.

Alors que plusieurs leaks ont affecté Apple ces derniers jours, un produit en particulier interroge. La marque internationale serait en train de développer une caméra de sécurité pour la maison qui s'intègrerait parfaitement à son écosystème.

Today's release of macOS 26.7 RC has a TON of Apple leaks. Some highlights:



AirPods with Cameras

New Apple TV Remote

Color names for an upcoming home product

Apple Intelligence in China

Apple Security Camera

AirPods Pro 4

and SO much more! https://t.co/uJ5pLAoHnU — Aaron (@aaronp613) August 17, 2026

Les fonctionnalités attendues

Selon Mark Gurkman, cet appareil contient un système de reconnaissance faciale et des options d'automatisation. Cette caméra serait un véritable assistant quotidien, permettant d'éteindre automatiquement les lumières lorsqu'une personne quitte une pièce ou encore de fait jouer automatiquement la musique préférée d'un membre de votre famille.

L'iOS 27 a préfiguré son arrivée imminente

La fonctionnalité HomeKit Secure Video d'Apple bénéficie, avec l'iOS 27, de quatre mises à jour importantes : une prise en charge vidéo 4K, des descriptions vidéo automatiquement générées, une option de recherche dans les clips ainsi qu'une sélection d'extraits ont été introduits. Ces améliorations interviennent après sept ans de stagnation. Selon 9to5mac, ces mises à jour, réclamées il y a bien longtemps, sont offertes avec l'iOS 27 pour une raison bien précise. Il ne s'agit pas d'avantager les fabricants de caméras tierces, qui pouvaient déjà bénéficier de la HomeKit Secure Video, mais bien de promouvoir sa propre caméra de sécurité.

Date de sortie et estimation du prix

Bien que la date de lancement ne soit pas confirmée jusqu'à présent, iPhoneSoft parie sur une sortie en cette fin d'année 2026 aux côtés des nouveaux iPhone 18.

Quant aux prix, il n'y a également pas de certitudes. Tout ce que l'on sait, c'est que des caméras de sécurité compatibles avec la HomeKit d'Apple gravitent autour de 200 euros, notamment la Circle View de Logitech. Compte tenu des nouvelles fonctionnalités que la caméra de sécurité devrait proposer ainsi que de l'inflation des prix des matières premières, le prix devrait plutôt graviter au-delà de la fourchette 200-300 €, que l'on trouve actuellement sur le marché.