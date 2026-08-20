AirPods : le nouveau modèle avec caméra intégrée sortirait en 2027

Lundi 18 août, Mark Gurkman a relayé sur Twitter une vidéo mettant en scène des nouveaux AirPods équipés de caméras. Leur sortie est pourtant estimée à 2027.

Malgré le leak d'une vidéo secrète retrouvée sur la version bêta de macOS Tahoe 26.7 et présentant des AirPods équipés de caméras, Bloomberg assure que ces appareils, utilisant la Visual Intelligence, ne seront pas disponibles en 2026 et ne seront donc probablement pas annoncés lors de la prochaine keynote Apple.

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L'annonce officielle des nouveaux AirPods est reportée

En effet, ces écouteurs, appelés en interne par le code B790, sont plus particulièrement une version modifiée et améliorée des AirPods Pro 3, lancés l'année dernière. Ils font suite également à l'annonce de l'iOS 27 qui apporte des innovations majeures en Intelligence artificielle. Ces deux éléments semblaient indiquer une sortie imminente des B790.

Here are the camera AirPods https://t.co/AP4zBEIZ1l — Mark Gurman (@markgurman) August 18, 2026

Le leak reste l'objet de controverses

Au-delà de la question cruciale de la protection des données privées, Mark Gurman pointe un tout autre problème. Il note que les capteurs de la caméra des AirPods devraient être de moins bonne qualité, avec une résolution faible. Elle ne serait pas conçue pour prendre des photos ou des vidéos, mais servirait plutôt d'assistant pour "scanner l'environnement et apporter du contexte à Siri" voire d'autres outils d'intelligence artificielle.