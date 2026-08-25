Apple : la marque dévoile les nouveaux Mac studio et Mac mini

Ce mardi 25 août, Apple a dévoilé deux appareils très attendus par les fans de la marque : le Mac Studio et le Mac mini. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le 25 août est à marquer d'une pierre blanche pour la firme de Cupertino. Deux nouveautés sont lancées officiellement, à savoir la nouvelle génération de Mac mini et de Mac Studio, après que Mark Gurman l'ait annoncé officieusement ce matin, pour le Mac mini. Entre nouvelles puces, performances et prix, voici tout ce que vous devez savoir sur ces deux produits.

NEW: Apple is gearing up to launch a new version of the Mac mini, as early as ahead of its September iPhone launch. https://t.co/k8Zz9g0SFI — Mark Gurman (@markgurman) August 25, 2026

Mac Studio

Le Mac Studio a la prétention d'être "l'ordinateur de bureau pro par excellence". Celui équipé de la puce M5 Max, une version améliorée du précédent modèle M4 Max et lancée cette année avec le MacBook Pro, présente les propriétés suivantes selon le site officiel d'Apple :

CPU 18 cœurs

GPU jusqu'à 40 cœurs

Jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée

Jusqu'à 614 Go/s de bande passante mémoire

Neural Engine 16 cœurs

En outre, le M5 Max Mac Studio, conçu tant pour les pros de la création que du développement, présente des performances graphiques jusqu'à 50 % meilleures que celles de la génération précédente ainsi que des "capacités de calcul IA embarquées. Vous pourrez, avec ce produit, retoucher "des piles d'images RAW haute résolution" ou encore générer "des animations graphiques 3D en temps réel".

Si l'on regarde ses performances, Apple a partagé quelques chiffres de référence. Par exemple, avec le M5 Max Mac Studio, le délai d'obtention du premier jeton dans LM Studio est 10,7 fois plus rapide qu'avec le M1 Max e t 3,9 fois plus rapide qu'avec M4 Max.

Le Mac Studio est proposé avec 36 Go de mémoire qui peuvent être étendues jusqu'à 128 Go.

Nouveau Mac Studio © Apple

Le M5 Ultra Mac Studio "offre le GPU le plus puissant jamais intégré à une puce Apple et le plus grand nombre de cœurs de CPU jamais vus sur Mac", annonce la marque. Elle réunit deux puces M5 Max en un seul système, qui devient dès lors le plus performant pour l'intelligence artificielle.

En effet, ce produit est équipé entre autres d'un processeur jusqu'à 36 cœurs, dont 12 super cœurs et 24 cœurs hautes performances. Il intègre un GPU pouvant compter jusqu'à 80 cœurs.

Il est proposé avec 96 Go de RAM et peut être configuré jusqu'à 512 Go. La bande passante mémoire atteint jusqu'à 1,2 To/s, comme le souligne 9to5Mac.

Apple met également ses performances en avant. Par exemple, le traitement des invites LLM est jusqu'à 9,8 fois plus rapide dans LM Studio avec M5 Ultra Mac Studio qu'avec le M1 Ultra , et jusqu'à 4 fois plus rapide qu'avec M3 Ultra.

Apple concentre toutes ces nouvelles confidentialités dans un boîtier carré de moins de 20 centimètres de côté. La connectivité réseau franchit un cap avec l'arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6, portés par la nouvelle puce maison N1. Côté affichage, la machine peut désormais piloter jusqu'à huit écrans externes simultanément, ou quatre Studio Display XDR en 5K à 120 Hz.

Il dispose de 12 ports et prend en charge le Thunderbolt 5 et l'USB‑C. Il possède un lecteur SDXC, 2 ports USB‑A, un HDMI, un Ethernet et une prise casque

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, le Mac Studio est pensé pour exécuter localement les workloads d'IA les plus exigeants, sans dépendre systématiquement du cloud. Les développeurs peuvent ainsi faire tourner des grands modèles de langage comme Gemma, Kimi ou Mistral directement sur la machine, via des apps comme LM Studio Bionic, ou encore générer des images avec Stable Diffusion ou FLUX dans Draw Things. Cette approche on-device permet de gagner en réactivité tout en gardant la main sur des données sensibles, un enjeu de confidentialité qu'Apple met en avant avec Apple Intelligence et Private Cloud Compute, conçus pour ne jamais exposer les informations personnelles.

Mac Mini

Apple adopte cette fois-ci la nouvelle puce M6 pour la configuration de base, qui est le premier processeur 2nm d'Apple. Elle intègre entre autres un processeur à 12 cœurs, soit plus précisément 2 cœurs ultra-performants, 4 cœurs de performances et 6 cœurs basse consommation.

Vous bénéficierez également d'un GPU à 12 cœurs. Enfin, pour la première fois, Apple intègre ses accélérateurs neuronaux, augmentant par quatre ses performances en intelligence artificielle.

Il est proposé à 16 Go de mémoire unifiée, extensible jusqu'à 32 Go. Sa bande passante est de 170 Go/s.

Nouveau Mac Mini © Apple

Le Mac mini haut de gamme est quant à lui équipé de la puce M5 Pro. Elle intègre un processeur allant jusqu'à 18 cœurs et un processeur graphique jusqu'à 20 cœurs. Chaque cœur contient des accélérateurs neuronaux. Il est disponible à 64 Go de mémoire et une bande passante de 307 Go/s.

Design du Mac Mini

Le Mac mini est proposé dans un format carré de 12,7 cm de côté. Il possède 2 ports USB-C, une prise casque, 2,5 Gigabit Ethernet ainsi que 3 ports Thunderbolt et un HDMI.

Tous ces produits sont disponibles en pré-commande dès aujourd'hui. Les prix sont pourtant en hausse. Le Mac mini est disponible à partir de 1 049 € et le Mac Studio à partir de 2 999 €.