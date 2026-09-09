AirPods 5 : Apple propose une timide mise à jour de ses écouteurs phares

Seulement deux ans après leur dernière version, les AirPods profitent d'une nouvelle version. Les AirPods 5 ne disposeraient cependant que de peu de nouveautés.

Petite surprise de la keynote Apple du 9 décembre : les AirPods 5 viennent remplacer la quatrième génération. Alors que de nombreux fans d'Apple attendent de pied ferme les futurs AirPods équipés de mini caméras, c'est bien les écouteurs de base qui profitent d'une nouvelle version aujourd'hui.

Selon Mark Gurman, les AirPods 5 reprennent énormément de points initiés par leurs prédécesseurs. Ils disposent donc d'un format non intra-auriculaire, ce qui risque de plaire à ceux dont les oreilles ne supportent pas les embouts en plastique.

Les AirPods 5 reprennent le design des précédents AirPods 4. © Nathalie Tabak - stock.adobe.com

A l'image de la quatrième génération des écouteurs, deux modèles de AirPods 5 sont proposés en fonction de votre budget et de vos besoins :

AirPods 5 : écouteurs classiques sans réduction de bruit active et sans boitier de charge sans-fil.

écouteurs classiques sans réduction de bruit active et sans boitier de charge sans-fil. AirPods 5 ANC : un poil plus chers, mais proposant de la réduction de bruit active, un mode transparence, de l'audio adaptatif et un boitier pouvant être chargé à l'aide d'un chargeur sans-fil.

Les nouveautés annoncés pour les AirPods 5 sont surtout à retrouver du côté du modèle ANC dont la réduction de bruit active est améliorée par rapport aux précédents AirPods. Si cette amélioration est aussi bonne que lors du passage des AirPods Pro 2 aux AirPods Pro 3, il pourrait bien s'agir de la meilleure réduction de bruit active pour des écouteurs sans embouts intra-auriculaires.

Les AirPods 5 seraient annoncés à partir de 129€ tandis que les AirPods 5 ANC seraient proposés à partir de 179€. Leur date de sortie est estimée au 18 septembre 2026, mais il faudra attendre une confirmation officielle d'Apple sur le sujet.