Test du Nothing Headphone (1) Pro : l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour un casque audio ?

Seulement un an après la sortie de son premier casque audio, Nothing dévoile sa version supérieure avec le Nothing Headphone (1) Pro. Nous avons pu tester ce dernier en avant-première avant sa sortie.

Le Nothing Headphone (1) Pro serait-il le casque audio de la rentrée 2026 ? Près d'un an après notre test du Headphone (1), le premier casque de la marque Nothing semble connaitre un franc succès tant on le croise au quotidien et lors de fashion shows. Après une première version lancée l'an dernier et doté d'excellentes retours de la presse spécialisée, le Nothing Headphone (1) Pro débarque en cette fin d'année avec une promesse : reprendre les meilleurs aspects du casque audio en y ajoutant plusieurs améliorations.

Cette nouvelle version du Headphone (1) Pro vendue à 349 euros vaut-elle la hausse de prix par rapport Headphone (1) ? Pour rappel, ce dernier avait été commercialisé à 299 euros avant d'être proposé à 249 euros. Découvrez notre test du Headphone (1) Pro.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre article avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Signature sonore très bonne

Un design inimitable

Les contrôles réactifs et agréables à utiliser

Application Nothing X complète et intuitive Points faibles On n'est pas convaincus par le nouveau boitier de protection

Toujours impossible de plier le casque

L'autonomie en baisse

Un design toujours aussi audacieux

Pour les besoins de notre test, la marque nous a envoyé un Headphone (1) Pro dans son coloris noir. Une version blanche est également proposée, mais la nôtre est un peu plus "passe-partout". Les différences esthétiques ne sont pas faciles à observer sur le (1) Pro qui opte désormais pour du titane dans son arceau, mais conserve le combo aluminium/verre pour le reste du casque. Le poids du casque s'allège légèrement de 2 g par rapport à son prédécesseur, mais le changement est assez peu notable. La port du Headphone (1) Pro au quotidien est assez agréable, même sur plusieurs heures et on est loin du poids élevé d'un Apple AirPods Max.

Le Headphone (1) Pro, à droite, ressemble beaucoup au Headphone (1), à gauche. © Linternaute / Julian Madiot

Les coussins du Headphone (1) Pro bénéficient, quant à eux, de quelques nouveautés avec un nouveau matériau. Ce dernier dispose d'un gros avantage qui renforce largement l'isolation passive du casque lorsque vous écoutez de la musique. Le contrecoup survient lorsque les températures sont un peu élevées : les coussinets du Headphone (1) Pro font rapidement transpirer et on vous épargne la photo de notre exemplaire après une journée sous 26 degrés. Notons également que les coussinets peuvent se retirer très facilement contrairement au précédent modèle.

Le Nothing Headphone (1) Pro bénéficie également d'un nouveau boitier de protection, bien plus compact que la housse de transport du premier modèle, mais également plus audacieux. Entièrement en plastique, ce boitier permet de ranger le casque, mais également de le transporter comme un petit sac à l'aide d'une bandoulière non fournie.

Des contrôles tactiles plaisants avec un petit nouveau

Le Headphone (1) Pro reprend la totalité des boutons que l'on trouvait déjà sur le Headphone (1). Ces derniers sont intégralement situés sur le côté droit du casque :

Un bouton d'allumage sous le casque

Un Roller à faire tourner pour contrôler le volume ou à appuyer pour contrôler la lecture

Un Paddle qui permet d'alterner les morceaux de musique

Un bouton externe personnalisable, notamment pour l'IA de votre smartphone

Nous n'allons pas revenir sur les contrôles déjà présents sur le Headphone (1) et préférons vous renvoyer à notre test de l'époque. En résumé : les contrôles du Headphone (1) Pro sont très agréables à utiliser même si le bouton personnalisable ne dispose pas de toutes ses fonctionnalités si vous ne possédez pas un smartphone Nothing.

Les contrôles du Headphone (1) Pro sont multiples, mais agréables à utiliser. © Linternaute / Julian Madiot

Un petit nouveau fait cependant son apparition sur le côté gauche interne du Headphone (1) Pro. Une fois activé, il permet d'activer le mode Flat EQ sur lequel nous reviendrons dans la partie "Son" de cet article. Dommage qu'il soit assez difficile de l'activer d'un seul doigt sans faire bouger le casque sur ses oreilles.

Un son enrichi, le mode Flat EQ en plus

Le Headphone (1) Pro s'affranchit du partenariat entre Nothing et KEF qui avait été à l'oeuvre sur le premier casque de la firme. Le petit nouveau est pourvu de 3 drivers différents afin de gérer les fréquences graves, les mediums et les aigus le plus fidèlement possible.

La signature sonore des Headphone (1) avec des basses profondément marquées se ressent bien sur le (1) Pro. Avec des musiques où les graves sont omniprésents comme Crazy du groupe Le Sserafim ou Bad Guy de Billie Eilish, les basses sont puissantes sans pour autant absorber les voix et autres instruments. L'application officielle de Nothing bénéficie toujours d'une option pour renforcer les basses dans l'égaliseur, mais cette dernière vient généralement étouffer un peu trop les médiums et aigus.

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Les médiums et aigus ne sont pas en reste. Le son issu du Headphone (1) Pro sonne juste et bien équilibré. S'il ne s'agit que d'un ressenti global, nous vous invitons à consulter les tests de nos confrères aux Numériques et ce cher PP Garcia pour plus d'analyses et chiffres détaillés sur le sujet.

La petite nouveauté du Headphone (1) Pro est son mode Flat EQ développé en partenariat avec le studio londonien Metropolis. Davantage pensé pour les professionnels du son que pour le grand public, le mode Flat EQ permet de supprimer au maximum les altérations des sons pour obtenir un spectre audio plat et extrêmement sobre. Les musiques sonnent ainsi bien moins dynamiques, donnant un rendu plus fidèle à ce que l'on aurait en studio avant de passer par le mixage. Bien que cet ajout puisse être bienvenu pour les professionnels, nous doutons que beaucoup d'utilisateurs l'utilisent réellement à l'avenir.

© Linternaute / Julian Madiot

Une réduction de bruit et un mode transparence corrects

Nothing a doté son Headphone (1) Pro de 10 micros de détection de bruits (contre 6 sur le Headphone (1)) afin que l'ANC du casque gère mieux les sons environnants. A l'utilisation, la réduction de bruit active du Headphone (1) Pro s'avère très correcte, même si on a connu mieux. Les principaux bruits du quotidien sont bien étouffés, mais il n'est pas rare de percevoir tout de même quelques sons des plus aigus comme le freinage d'un métro ou la sonnerie d'un téléphone proche.

Le mode transparence permet, quant à lui, de pouvoir profiter de sa musique tout en percevant les sons environnants. Un excellent moyen de pouvoir rester connecté à la réalité, d'autant que celui du Headphone (1) Pro est de bonne facture bien que certaines voix peuvent être perçues comme un peu artificielles.

Une autonomie en baisse pour le Headphone (1) Pro

Nothing annonce une autonomie de 68 heures d'écoute pour le Headphone (1) Pro sans la réduction de bruit active et 30 heures en l'utilisant. C'est étonnamment moins que sur le précédent casque de la firme qui promettait 80 heures sans l'ANC. Une donnée que nous avons également vérifié lors de nos tests où le casque affichait environ 72% de batterie à la fin d'une après-midi d'utilisation tandis que le Headphone (1) en était à 80%. Ces scores restent cependant plutôt bons et permettent de profiter du casque pendant 2 à 3 jours d'écoute non-stop.

La recharge sur le Headphone (1) Pro est plus ou moins semblable à celle du Headphone (1). Le casque gagne environ 5% de sa batterie avec 5 minutes de charge, ce qui permet d'en profiter pendant environ 2h sans l'ANC activée. Comptez environ également 2h pour réaliser une charge complète du casque.

Le Headphone (1) Pro dans son boitier pour le moins... Original © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test du Headphone (1) Pro

Prenez tout ce qui faisait les excellentes critiques du Headphone (1) l'an dernier, ajoutez-y de meilleurs micros, des coussinets renforcés et amovibles ainsi qu'un mode Flat EQ et vous obtenez le Headphone (1) Pro. La proposition de Nothing se veut intéressante, d'autant que ce nouveau casque ne coûte que 50 euros de plus que son prédécesseur à son lancement.

Tout n'est cependant pas parfait puisque le Nothing Headphone (1) Pro reste parfois assez encombrant, que sa nouvelle boite de protection fait un peu cheap avec son tout-plastique et que l'autonomie soit en baisse par rapport au précédent modèle.