Googlebook : quatre nouveaux PC portables pensés autour de nos smartphones

Développés aux côtés de Asus, Acer, Lenovo, HP et Dell, les Googlebook mettent l'IA au coeur de leur système pour repenser l'usage de l'informatique.

En début d'année 2026, Google dévoilait un tout nouveau projet au nom bien mystérieux : Googlebook. Cette vision du développeur d'Android repose autour d'une intégration de l'expérience d'un smartphone Android transposée au sein d'un ordinateur. Quelques mois après sa première annonce, Google dévoile donc quatre premiers modèles d'ordinateurs Googlebook à venir en octobre.

Le HP Googlebook 14 fait partie des quatre modèles disponibles prochainement. © Google / HP

Développés aux côtés de constructeurs reconnus comme Lenovo, Asus, HP, Dell et Acer, les Googlebook seront disponibles à partir du mois d'octobre.

Chaque modèle de Googlebook intègre une petite particularité de design qui les rendent identifiables en un coup d'oeil : une barre lumineuse à l'extérieur du châssis. Cette dernière s'allume lorsque vous démarrez le PC ou lors de certaines actions avec Gemini.

Les Googlebook sont pensés comme une extension de votre smartphone Android. Il est donc possible de partager le contenu de votre téléphone sur votre ordinateur et d'agir en symbiose avec votre mobile. Le design des menus et widgets est également repris des récentes versions d'Android.

Les Googlebook fonctionnent aux côtés de votre smartphone Android. © Google / HP

Le modèle le plus accessible des Googlebook s'établit à 1099 euros. Ce tarif varie cependant en fonction du modèle et des options choisies. Notez que l'achat d'un Googlebook intègre également un an d'abonnement à Google AI Pro, 5 To de stockage en ligne Google et plusieurs abonnements à des applications comme Adobe Photoshop.

Google mise sur nos smartphones pour ses futurs PC

Le pari de Google avec ces nouveaux Googlebook part d'un constat simple : notre alternance entre nos ordinateurs portables et notre smartphone. L'idée de proposer un produit pouvant mélanger les deux n'est donc pas mauvaise en soi. Dans un secteur qui souffre grandement de la crise de composants informatiques liée à l'explosion de l'IA, la sortie des Googlebook est un événement à suivre de près. Les consommateurs seront-ils prêts à accompagner leur téléphone Android d'un PC pensé par Google ?