Meta VR Glasses : Mark Zuckerberg s'en prend directement à Apple avec ces nouvelles lunettes

Mark Zuckerberg a présenté les nouvelles lunettes de Meta comme un salon de cinéma, un écran virtuel et une console de jeu, tout-en-un.

Le futur se ferait-il sans aucun écran de télévision chez soi ? C'est ce dont semble rêver Mark Zuckerberg et l'entreprise Meta qui ont dévoilé plusieurs nouvelles montures de lunettes connectées lors d'une conférence spéciale. Si les célèbres Ray-Ban Meta ont brillé de par leur nouvelle version et leur modèle avec écran, c'est bien les Meta VR Glasses qui se sont imposées comme la star de la soirée.

META JUST UNVEILED THE VR GLASSES



100 grams on your face - about the weight of a deck of cards. Meta says it has the best display system that we have ever made, and people in the demo were literally saying it is like a computer and you could edit a whole movie just using https://t.co/4HQQgPORwH pic.twitter.com/1BFj51YLGE — Chris (@ChrisGPT) September 24, 2026

Dotées d'un design assez proche de lunettes Oakley (ou lunettes de ski) avec des verres très épais, les Meta VR Glasses se présentent comme un petit casque de réalité virtuelle. Avec un poids très léger de seulement 100 grammes, les Meta VR Glasses ont été présentées par Mark Zuckerberg comme "le meilleur système d'écran jamais conçu" par l'entreprise.

Durant la présentation avec plusieurs invités (dont James Cameron), les Meta VR Glasses sont régulièrement comparées au casque Apple Vision Pro, souvent pointé du doigt pour son poids non négligeable.

Outre une qualité d'écran jugée bluffante par celles et ceux qui les ont essayés (comme nos confrères chez FrAndroid), les Meta VR Glasses surprennent par leur clavier virtuel. Ce dernier, projeté sur une surface plane (comme votre bureau) semble très bien répondre aux frappes.

En dehors d'une absence de retour haptique, le clavier virtuel des Meta VR Glasses semble surprendre. © Meta

A l'heure actuelle, les Meta VR Glasses ne disposent pas d'une fenêtre de sortie en Europe. Les lunettes à réalité virtuelle sont uniquement annoncées pour une sortie aux Etats-Unis à partir de 1299 dollars. A l'image des Meta Ray-Ban Display, les lunettes connectées avec écran intégré, il y a fort à parier que la firme doive d'abord passer par plusieurs régulations européennes avant de sortir chez nous.