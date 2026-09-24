Muse Charm : Meta réinvente le tamagotchi, boosté à l'IA

La nouvelle intelligence artificielle de Meta s'invite dans un petit gadget pour vous accompagner toute la journée.

Au milieu des nombreuses nouvelles lunettes connectées annoncées durant sa conférence, Meta a passé un petit moment à présenter un nouveau gadget : le Muse Charm. Doté d'un petit écran OLED de 2 pouces avec une compatibilité 5G, le Muse Charm est un mini compagnon boosté à Muse, la nouvelle IA de Meta lancée il y a quelques semaines.

Meta announces Muse Charm, a handheld gadget allowing people to utilize an AI personal agent without their phone, computer or glasses.



Available in time for the holidays. pic.twitter.com/pEW0XSzcpJ — Pop Crave (@PopCrave) September 24, 2026

Prévu pour un lancement en décembre 2026 aux Etats-Unis, le Muse Charm comprend un petit compagnon tout mignon. Ce dernier est capable d'interagir avec les autres appareils dotés de Muse, mais surtout d'opérer comme un assistant IA. Bien qu'il soit doté d'une compatibilité avec les réseaux Wi-Fi, le Muse Charm opère principalement via un modem 5G pour pouvoir être porté partout autour du cou ou sur un sac.

A l'heure actuelle, Meta n'a pas encore défini de tarif pour le Muse Charm et si l'appareil sera doté d'un potentiel abonnement pour posséder certaines fonctionnalités. Meta indique cependant que de nouvelles versions verront le jour si cette première génération est un succès.