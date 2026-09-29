Bose dévoile de nouveaux écouteurs filaires, 11 ans après leur dernier modèle

Bose a annoncé le retour des écouteurs filaires avec réduction de bruit après quatre ans d'attente. Leur prix risque cependant de vous surprendre.

Bose officialise le retour des écouteurs filaires en y incorporant leur technologie signature : la réduction de bruit. La marque n'avait pas proposé de modèle filaire dans leur catalogue depuis 2022. Ce lancement répond aux tendances actuelles. Ces écouteurs sont en effet de plus en plus populaires et leur simplicité séduit les générations plus jeunes.

Ecouteurs filaires à réduction de bruit © Bose

Des écouteurs sans Bluetooth ni batterie

Les écouteurs filaires incorporent l'écoute en réduction de bruit active, alimentée par un câble USB-C de 1,28 mètres. Aucune batterie n'est à recharger et aucun jumelage ni application ne sont requis pour vivre cette expérience sonore qualitative, signée Bose.

Quant à la réduction de bruit, elle fonctionne grâce à la technologie Bose QuietControl, s'appuyant sur quatre microphones, soit deux sur chaque écouteur. Trois modes d'écoute sont proposés : le mode silencieux qui réduit les distractions extérieures, le mode Conscient qui les laisse passer, et le mode Réduction active du bruit désactivée pour une écoute simple.

© Bose

Un design traditionnel mais performant

Bose réintroduit la télécommande et ses boutons physiques pour régler en quelques secondes le volume, contrôler la lecture et parcourir les différents modes de réduction de bruit. Au dos se trouve un microphone pour assurer une captation claire de la voix en étouffant les bruits environnants. Cette isolation de bruit permet donc de communiquer sans devoir tenir la télécommande près de la bouche.

Enfin, les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui les protège contre les éclaboussures et la sueur. Les embouts en silicone sont fournis en trois tailles et les ailettes de maintien en deux tailles pour améliorer la tenue et l'isolation.

Disponibilité et prix

Les écouteurs filaires à réduction de bruit de Bose ne disposent pas de nom spécifiques. Ces derniers seront disponibles à partir du 15 octobre au prix de 99€. Trois coloris sont proposés, à savoir noir, blanc et menthe fraîche. La couleur "menthe rosée" est proposée en édition limitée.