Dyson CameraJet : la marque réagit et s'excuse après avoir retiré sa brosses à dents intelligente du marché

Après six ans de développement, les brosses à dent dotées d'intelligence artificielle de Dyson font beaucoup parler d'elles, mais pas pour les bonnes raison. La marque présente ses excuses.

Dyson attribue les dysfonctionnements des premiers lots de brosses à dents augmentées à l'IA à des infiltrations d'eau. Suite à cela, la marque a dû les retirer du marché, ce qui a provoqué une rupture de stock dans les magasins physiques et en ligne.

© Dyson

Les promesses de la brosse à dent Dyson

Après le succès de leurs produits beauté dont le sèche-cheveux, représentant à eux seuls 30 % du chiffre d'affaires de la marque aux Etats-Unis en 2023, la marque a voulu diversifier ses gammes de produits. Elle a opté cette année pour le domaine du bucco-dentaire, en lançant les premières brosses à dents augmentées à l'intelligence artificielle, appelées CameraJet. Fonctionnant avec des jets d'eau, elles ont pour ambition de cibler plus précisément les espaces entre les dents à l'aide d'une caméra, puis de moduler la pression injectée. Le tout, sans ressentir aucune vibration, pour une sensation de douceur, même pour les dents les plus fragiles.

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Des premiers retours clients laissés sans réponse

Seulement, dès le lancement, de nombreux clients rapportent un dysfonctionnement de la brosse à dent, vendue au prix de 479,00 € en France. Dans de nombreux cas rapportés par Bloomberg, elle s'est tout simplement arrêtée après quelques minutes d'utilisation. Plusieurs clients mécontents se sont ensuite tournés vers le service client, en vain. La plupart du temps, comme le rapporte le média, elle suggérait simplement un remplacement de batterie, et ils n'obtenaient que très difficilement un remboursement. Dyson a retiré les produits défectueux du marché, ce qui a causé une rupture de stock, mais a gardé pendant longtemps le silence.

Le 29 septembre dernier, son porte-parole déclare enfin : "Nous sommes désolés d'avoir déçu nos fidèles clients et nous ferons tout notre possible pour les aider". Le dysfonctionnement serait dû à des défauts de fabrication, rendant propice les infiltrations d'eau. Mais il précise que la production du produit reprend. Les nouvelles brosses à dents devraient être expédiées rapidement aux partenaires et aux clients.

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Un échec qui n'est pas isolé

Ce couac n'a pas été le seul de l'histoire de la marque. Rappelons que Dyson s'était lancé dans la production des machines à laver, suspendue en 2005, et des voitures électriques, abandonnée en 2019. Reste à savoir si Dyson prolongera l'aventure en lançant, comme elle l'ambitionnait, tout un ensemble de produits connexes comme des dentifrices non moussants.