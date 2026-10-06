MacBook Pro : un nouveau modèle surprise avec deux nouveautés attendues depuis des années

Seulement quelques mois après la sortie des derniers MacBook Pro, Apple préparerait une petite surprise pour la fin d'année.

Si vous n'avez pas encore craqué pour le dernier MacBook Pro, Apple a bientôt de nouveaux arguments pour vous ! Selon de multiples sources, la firme s'apprêterait à dévoiler un nouveau type d'ordinateur portable. Toujours estampillés "MacBook Pro", ces futurs appareils bénéficieraient de plusieurs améliorations notables et attendues depuis des années.

Tout d'abord, le poids de ce nouveau MacBook Pro serait significativement moins élevé que les précédents modèles. Les MacBook Pro d'Apple ont beau être des machines très performantes, elles souffrent depuis des années de la comparaison de poids avec les MacBook Air, bien plus simples à transporter au quotidien. Apple aurait réussi à retravailler la taille de ses composants informatiques afin de proposer un MacBook Pro plus allégé.

Apples touch-screen and OLED MacBook Pro has one more thing: they are lighter Significantly lighter. Apple has reengineered the machines interior, miniaturizing parts and rearranging components to make the computer much easier to carry. https://t.co/N2OcraXKUl — Mark Gurman (@markgurman) October 4, 2026

L'autre grosse nouveauté concerne l'écran. Ces nouveaux MacBook Pro bénéficieraient d'un écran entièrement revu avec notamment une dalle OLED, permettant de noirs bien plus profonds. Cet écran serait également tactile et bénéficierait d'une encoche Dynamic Island à l'image des iPhone récents.

Il faudra cependant attendre encore quelques jours pour en savoir plus sur ces MacBook Pro dont même le nom n'est pas encore connu. Apple repartirait cependant sur une puce M5 Pro ou M5 Max, déjà disponibles depuis mars 2026 au sein des MacBook Pro.