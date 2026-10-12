Apple HomeBrew : la nouveauté Apple de l'année inutilisable en France ?

La keynote Apple de ce mardi 13 octobre pourrait faire date. La principale nouveauté, le Apple HomeBrew, ne serait pas disponible partout et notamment en France.

Le HomeBrew (ou HomePad selon certaines sources) est le tout nouveau produit à venir chez Apple. En développement depuis plusieurs années, cet appareil consisterait en un écran permettant de piloter l'ensemble de vos objets connectés. Plutôt que de devoir sortir votre iPhone pour contrôler vos ampoules, aspirateurs et prises connectées, le HomeBrew centraliserait l'ensemble de vos objets sur un seul écran.

Hélas, l'Apple HomeBrew ne serait actuellement pas prévu pour l'Europe. On fait le point sur cet étrange appareil et les raisons de son interdiction chez nous.

Rendu par IA du potentiel Apple HomeBrew © ChatGPT

Qu'est-ce que l'Apple HomeBrew ou Apple HomePad ?

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple plancherait sur un produit fusionnant l'iPad et l'Apple TV afin de pouvoir contrôler toute la domotique d'une maison. En 2021 déjà, Mark Gurman, spécialiste Apple pour le journal Bloomberg, expliquait déjà que la firme prévoyait d'accélérer ses projets concernant l'univers de la maison connecté avec un nouveau produit.

L'Apple HomeBrew sera malheureusement repoussé à de multiples reprises, notamment à cause de sous-performances de la part de Siri, l'assistant vocal d'Apple pensé pour fonctionner sur l'appareil.

La keynote Apple de ce mardi 13 octobre devrait cependant enfin lever le voile sur l'Apple HomeBrew. Cet appareil serait un simple écran de 6 pouces, semblable à celui d'un iPad, et pouvant être posé sur une enceinte (un HomePod ?) ou directement fixé au mur.

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Les fonctionnalités de l'Apple HomeBrew ne seraient cependant pas très nombreuses. L'objet a surtout pour but de renforcer la présence d'Apple dans le domaine de la domotique en permettant de contrôler vos objets connectés à partir d'un simple appareil.

Combien coûtera l'Apple HomeBrew ?

Afin de maintenir une hégémonie cohérente dans les tarifs de ses appareils, Apple devrait proposer le HomeBrew à un tarif plus élevé que ses enceintes HomePod. Selon diverses sources (notamment Mark Gurman), l'Apple HomeBrew serait proposé à partir de 350 dollars aux Etats-Unis. Il faudra donc s'attendre à devoir débourser au moins 399 euros si le produit était disponible en France, ce qui ne serait apparemment pas le cas.

Un prix aussi élevé pour le HomeBrew d'Apple le place cependant en concurrence avec d'autres appareils bien plus accessibles. Les Google Nest Hub Max et Echo Hub d'Amazon se trouvent notamment facilement entre 80 et 230 euros.

Pourquoi l'Apple HomeBrew ne sortira pas en Europe ?

Il est assez rare qu'un produit matériel Apple ne sorte pas en France. L'Apple HomeBrew pourrait cependant n'être disponible qu'aux Etats-Unis dans un premier temps et ignorer totalement l'Europe. La raison est assez simple : l'appareil tournerait principalement autour du nouveau Siri AI qui est toujours indisponible pour nous en Europe et en France. A moins qu'Apple ait prévu d'utiliser le Siri classique ou une version spécialement prête pour l'Europe, il y a peu de chances que le HomeBrew sorte chez nous.

Quelle date de sortie pour l'Apple HomeBrew ?

Pour les quelques pays qui pourront profiter de l'Apple HomeBrew lors de sa sortie officielle, une première date de sortie est évoquée. Selon les fuites d'informations déjà disponibles, l'appareil mettrait un petit temps à sortir. Apple préparerait le HomeBrew pour une date de sortie estimée au mois de novembre 2026 sans plus de précisions.