HomePod mini 2 : la nouvelle enceinte d'Apple change de couleurs et de prix

Apple dévoile ce mardi 13 octobre une nouvelle enceinte connectée compacte, avec des coloris et fonctionnalités inédits.

Apple a présenté le HomePod mini 2 mardi 13 octobre à 15h. Cette enceinte qui fait aussi figure d'assistant est entièrement repensée dans sa version américaine, six ans après la première de la gamme. Elle est également disponible en Europe avec de nouveaux coloris et de nouvelles fonctionnalités.

Design et nouvelles fonctionnalités

L'HomePod mini 2 est proposé dans de nouveaux coloris : rose, vert, bleu, blanc et noir. Le design est sinon sensiblement le même que lors des années précédentes. Il reprend en effet sa silhouette sphérique et son tissu acoustique. Ses 84,3 mm de hauteur en font un produit discret et compact, tout en gardant un son à 360 ° uniforme dans toute la pièce.

Next up: HomePod mini 2. Were talking big sound and beautiful new colors. And with support for Siri AI coming later, it can become your ultimate home assistant. https://t.co/F84OjRdcEt — Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026

Le HomePod mini 2 est composé de la puce S10, contrairement au S5 de son prédécesseur. Cette nouvelle puce permet d'optimiser la dynamique, le volume et l'acoustique. Elle est équipée d'un adaptateur secteur USB-C 20 W. Des HomePod supplémentaires peuvent être ajoutés pour un "multiroom fluide" ou bien une expérience de son surround en jumelant quatre HomePod avec l'Apple TV 4K.

Le HomePod mini 2 est disponible en Europe dans une version plus rudimentaire

La grande nouveauté de l'HomePod mini 2, tout comme la nouvelle gamme de produits Apple, est son incorporation de Siri AI via une prochaine mise à jour logicielle gratuite. Il s'appuie sur une nouvelle architecture et sur la dernière génération des Apple Foundation Models. Apple affirme une meilleure compréhension du contexte personnel de l'utilisateur, un accès à davantage d'applications, ainsi que des conversations suivies et sourcées avec des informations tirées du web. Couplé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, l'enceinte peut reconnaître jusqu'à six personnes par la voix.

Attention toutefois, dans sa version européenne, l'HomePod mini 2 se contentera du Siri classique. En effet, Siri AI pose problème pour la réglementation européenne et ne sera pas disponible au départ dans l'Union européenne.

Quand le HomePod mini 2 sera-t-il disponible ?

HomePod mini 2 est d'ores et déjà disponible en pré-commande sur l'Apple Store. Il faudra attendre le vendredi 30 octobre pour sa sortie en magasin en Europe. Le prix est fixé à 169 euros. Siri AI n'est, quant à lui, proposé qu'en anglais aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, via une prochaine mise à jour dont la date n'est pas annoncée.