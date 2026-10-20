MacBook Pro tactile : le prochain ordinateur d'Apple serait une hérésie pour Steve Jobs

La prochaine révélation d'Apple serait un MacBook Pro équipé d'un écran tactile. Une invention "terrible" selon Steve Jobs à l'époque. Mais la firme a bien changé depuis et pourrait créer la surprise.

La prochaine keynote du mercredi 28 octobre devrait lever le voile sur le nouveau MacBook Pro tactile d'Apple. Cette nouvelle gamme d'ordinateurs professionnels serait la première pourvue d'un écran OLED entièrement tactile, une grande innovation pour les MacBook d'Apple. Pourtant, l'un des premiers détracteurs d'ordinateurs à écran tactile au monde n'était autre que... Steve Jobs.

Un MacBook Pro tactile : "cela ne fonctionne pas" selon Jobs

C'est en octobre 2010, lors de la présentation du nouveau MacBook Air, que Steve Jobs détaille son ressenti vis-à-vis des MacBook à écran tactile. Alors que l'idée d'ordinateurs professionnels avec des écrans tactiles fait de plus en plus son chemin dans l'industrie, le PDG d'Apple de l'époque s'exprime avec véhémence sur le sujet : "Nous avons réalisé une tonne de tests utilisateurs là-dessus, et il s'avère que ça ne fonctionne pas (...) Ca fait une super démonstration, mais au bout d'un court moment, la fatigue s'installe, et après une période prolongée, votre bras a envie de retomber. Ca ne marche pas, c'est terrible ergonomiquement parlant."

Alors Apple viendrait-il à trahir ses propres fondations en développant un MacBook Pro tactile ? Pas vraiment. Il faut dire que les habitudes et machines ont beaucoup évoluées depuis les années 2010. De plus en plus d'appareils sont désormais entièrement dépourvus de boutons et interfaces physiques, le format tablette s'est également largement démocratisé. Apple pourrait donc surprendre en dévoilant un usage repensé pour le MacBook Pro.

Le MacBook Pro tactile serait puissant et léger

Avec une puce M5 Pro et M5 Max, le MacBook Pro tactile ferait jeu égal avec les derniers ordinateurs professionnels lancés par Apple. La firme innoverait principalement sur son écran qui serait une dalle OLED tactile de 14 ou 16 pouces avec l'incrustation d'une encoche "Dynamic Island" à l'image des derniers iPhone.

De son côté, Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, indique que le MacBook Pro tactile serait surtout bien plus léger que les autres MacBook Pro. Ces derniers sont en effet souvent pointés du doigt pour leur poids peu pratique par rapport à celui des MacBook Air très légers et faciles à transporter.

Un prix assez élevé pour le MacBook Pro tactile

Il va vous falloir mettre de l'argent de côté si vous désirez acquérir le nouveau MacBook Pro tactile. Les écrans OLED coutent très cher à produire et à intégrer au sein d'une machine. Le prix de la RAM est également en hausse suite à la pénurie de composants informatiques liée à la recrudescence de l'IA.

Alors que le MacBook Pro M5 classique coûte au minimum 2199 euros en France, il est hautement probable que le prix du MacBook Pro tactile soit bien supérieur et dépasse les 2400 euros chez nous.