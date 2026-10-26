iPad Mini OLED : Apple fait grimper les performances (et le prix) de son iPad le plus petit

Apple met à jour son iPad Mini avec de grosses nouveautés dont un sublime écran OLED ! Hélas, le prix final de l'iPad Mini OLED s'envole également.

L'iPad Mini OLED est donc la suite de la série d'annonces effectuée par Apple en cette fin d'année 2026. Après l'iPhone 18 Pro, les Apple Watch Series 12 et les HomePod, la firme s'attaque enfin à sa tablette tactile la plus petite en dévoilant l'iPad Mini OLED. Sa principale nouveauté tient bien évidemment dans son nom puisqu'il s'agit du premier modèle d'iPad Mini avec un écran entièrement OLED. Fini la dalle LCD donc et place aux pixels plus noirs que noirs ! Une excellente nouvelle pour les cinéphiles et ceux qui désiraient disposer d'un meilleur écran dans une tablette à petit format.

© Apple

Proposé en seulement deux coloris (noir et blanc) et plusieurs versions de stockage (128, 256 et 512 Go), l'iPad Mini OLED est toujours la tablette la plus petite chez Apple. Avec sa dalle OLED de 8,5 pouces, Apple garantit "des tons clairs lumineux et des noirs profonds". Les utilisateurs peuvent également choisir de sélectionner un verre standard ou un verre nano-texturé en option pour réduire les reflets, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Outre ce nouvel écran, l'iPad Mini OLED s'équipe d'une nouvelle puce A20 Pro. Il s'agit de la même puce que l'on retrouve sur les iPhone 18 Pro et Pro Max sortis en septembre 2026 et qui permettront à l'iPad Mini OLED de disposer d'un net gain de performances sur les jeux, l'IA et les applications du quotidien.

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Apple profite également de la sortie de l'iPad Mini OLED pour améliorer sa connectivité en proposant enfin du Wi-Fi 7 (contre du Wi-Fi 6E sur le précédent iPad Mini 7 sorti en 2024) ainsi que sa puce sans-fil maison N1. Il s'agit également du premier iPad à disposer d'une certification officielle d'étanchéité IP67 qui vous permettra d'en profiter près de l'eau ou à la plage.

Un prix en hausse pour l'iPad Mini OLED

L'iPad Mini OLED est malheureusement sujet à une hausse de prix, comme la majorité des produits tech sortis ces derniers mois. Apple semble cependant avoir contenu la hausse en proposant "seulement" 150 euros de plus pour la version de base. Un prix élevé donc, mais qui n'est pas choquant au vu de l'intégration d'une dalle OLED, d'une nouvelle puce et d'une meilleure étanchéité.

Les prix de vente recommandés par Apple pour son iPad Mini OLED sont les suivants :

iPad Mini OLED Wi-Fi

128 Go : 759 €

256 Go : 889 €

512 Go : 1 139 €

Wi-Fi + Cellular

128 Go : 929 €

256 Go : 1 059 €

512 Go : 1 309 €

Option verre nano-texturé

256 Go Wi-Fi : 1 019 €

512 Go Wi-Fi : 1 269 €

256 Go Wi-Fi + Cellular : 1 189 €

512 Go Wi-Fi + Cellular : 1 439 €

L'iPad Mini OLED sera en précommande à partir du 28 octobre 2026. Sa date de sortie est, quant à elle, fixée au 06 novembre prochain.