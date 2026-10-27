iMac M6 : Apple lance son ordinateur de bureau "jusqu'à 5 fois plus rapide" que son prédécesseur

L'iMac M6 est la nouvelle annonce d'Apple. Deux ans après le dernier modèle, l'ordinateur de bureau saute la puce M5 pour 2026.

Peu avares en annonces en cette fin d'année 2026, Apple dévoile son nouvel iMac M6. Deux ans après le dernier modèle, la firme présente un nouvel ordinateur de bureau dont les changements et nouveautés sont principalement à retrouver à l'intérieur de la machine. Le prix est également en hausse par rapport au précédent iMac à son lancement.

L'iMac M6 reprend le design et les couleurs proposés par l'iMac M4 (2024). © Apple

Si l'iMac M6 reprend le design et les couleurs du précédent modèle, il s'agit bel et bien d'une nouvelle machine. La principale nouveauté tient dans le nom de l'appareil : l'iMac passe de la puce M4 à la puce M6. Apple annonce que cela représente un gain de performances "jusqu'à 5 fois plus rapides" que pour l'iMac M4 sur le traitement de l'IA en local.

Avec une puce améliorée et une bande passante mémoire plus élevée, l'iMac M6 gagne donc largement en performances. Apple n'en oublie pas la connectivité en dotant l'iMac M6 d'une compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 grâce à sa puce maison Apple N1.

L'iMac passe à la puce M6 pour un gain de performances, notamment sur l'IA. © Apple

L'écran, la caméra et le son de l'iMac M6 sont, quant à eux, inchangés par rapport à la précédente génération. Vous y retrouverez donc une dalle 24 pouces Retina avec un revêtement nano-texturé en option, une caméra de 12 Mpx avec technologie "Center Stage" et 6 haut-parleurs intégrés.

Un prix en hausse, mais pas vraiment

L'iMac M6 est proposé à partir de 1799 euros au lancement, mais son tarif final dépend grandement des options de stockage, d'écran et d'accessoires que vous souhaitez. C'est 300 euros de plus que l'iMac M4 qui avait été dévoilé à 1499 euros à son lancement avant de voir son prix grimper à 1799 euros en juin 2026 suite à la crise de composants informatiques.

L'iMac M6 est disponible en précommande à partir du mercredi 28 octobre à 18h01 pour une date de sortie fixée au vendredi 6 novembre prochain.