MacBook Pro M6 : Apple muscle son ordinateur pro d'entrée de gamme

Doté de la puce M6, le MacBook Pro se met à jour pour des performances et une connectivité améliorées.

Apple continue de mettre à jour ses appareils en dévoilant le MacBook Pro M6. Quelques mois après la sortie de son ordinateur Pro dotés des puces M6 Pro et M6 Max, le MacBook Pro M6 s'équipe donc d'une puce plus "mesurée" pour un meilleur rapport qualité-prix.

Si l'extérieur du MacBook Pro M6 ne diffère pas par rapport aux autres modèles d'ordinateurs pro d'Apple, la firme a bien amélioré de nombreux points. En passant d'une puce M5 à M6, le MacBook Pro gagne davantage de performances. Selon Apple, le MacBook Pro M6 affiche des gains de 30% en graphismes et 25% sur les tâches IA comparé à son prédécesseur. Apple en profite également pour passer d'un Neural Engine de 16 coeurs à un double Neural Engine de 16 coeurs.

La connectivité est également améliorée sur le MacBook Pro M6 qui est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Son prédécesseur, le MacBook M5, ne supportait alors que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

© Apple

Le reste des caractéristiques du MacBook Pro M6 est inchangé par rapport à son prédécesseur. Vous y retrouverez donc un excellent écran Liquid Retina XDR avec le ProMotion 120 Hz idéal pour les vidéastes et mordus de jeux vidéo exigeants en fluidité. Au niveau des connectiques, le MacBook Pro M6 dispose de 3 Thunderbolts 4, d'un HDMI, d'une prise casque et d'un MagSafe 3.

Des performances et un prix en hausse

Victime de la crise des composants informatiques liée à l'IA, le prix du MacBook Pro M6 est en hausse par rapport à son prédécesseur. Apple annonce un prix de départ à 2299 euros pour la version avec 16 Go de mémoire unifiée et un écran de 14 pouces. Les clients devront débourser pas moins de 3399 euros pour disposer d'un écran de 16 pouces (uniquement avec puce M6 Pro ou M6 Pro Max).

Le MacBook Pro M6 sera disponible en précommande à partir du 28 octobre à 18h10 pour une date de sortie finale fixée au 6 novembre 2026.