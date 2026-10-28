Echo Time : Amazon dévoile un réveil à plus de 200 euros

Amazon introduit un réveil intelligent doté de cadrans personnalisables et d'une technologie de détection du sommeil. Le tout pour plus de 200 euros.

Aujourd'hui, Amazon a dévoilé une toute nouvelle gamme de ses appareils Echo et Alexa. Chacun est conçu pour un usage et un lieu particuliers. L'un d'entre eux est Echo Time, une technologie destinée à habiller votre table de chevet. Tous sont équipés d'Alexa, l'assistant intelligent et vocal de la multinationale américaine.

All-new Amazon Echo Time now up for grabs with Alexa+, sleep sensing, touchscreen, and more https://t.co/G8HHP9PMfE by @karthik_iyer14 — 9to5Toys (@9to5toys) October 28, 2026

Echo Time : un réveil personnalisable

L'une des caractéristiques d'Echo Time mise en valeur par Amazon est son extrême personnalisation. Son design sans caméra séduit tout autant que ses cadrans interchangeables. Comptez une centaine d'options, que ce soit des modèles analogiques, numériques, classiques, modernes ou ludiques. Vous pourrez faire afficher des thèmes inspirés de la nature, de votre équipe de football préférée ou encore des personnages de votre enfance.

© Amazon

Son écran tactile circulaire de 3,2 pouces n'affiche que le strict nécessaire selon Amazon : l'heure, l'alarme, ce que l'utilisateur écoute ainsi que la météo. Il s'adapte au déroulé de la journée. Le matin, il affiche une luminosité progressive à l'approche de votre alarme. Le soir, il s'assombrit en réduisant la lumière bleue pour assurer une bonne qualité de sommeil et un endormissement plus rapide.

Echo Time : un réveil connecté

Echo Time propose une réelle expérience au lever et au coucher. Au réveil, si vous ne voulez pas oublier de prendre votre déjeuner, vous pouvez demander à Alexa de programmer un rappel qui sera déclenché au moment souhaité. De même, il est possible avant de se coucher de lui demander de mettre de la musique relaxante. Elle sélectionnera une playlist en fonction de vos goûts musicaux et règlera la température de la chambre pour un meilleur sommeil.

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Grâce à une technologie appelée "Omnisense", l'alarme ne sonne pas exactement à l'heure indiquée, mais dans les 10 à 60 minutes précédentes, lorsque vous vous trouvez dans un sommeil léger. Cette option est révolutionnaire pour un meilleur réveil et pour commencer une journée plus sereinement.

Echo Time : disponibilité et prix

L'Echo Time est d'ores et déjà disponible sur le site d'Amazon, au prix exact de 214.99€. Il est proposé dans les coloris suivants : graphite, blanc glacier et rose corail. Deux options sont proposées séparément, à savoir un support réglable ainsi qu'un adaptateur secteur de rechange, à respectivement 39,99 € et 29,99 €.

Amazon Echo Time

Finalement, en ce qui concerne la sécurité des données, Amazon affirme que des indicateurs visuels signalent très clairement lorsqu'Alexa écoute, et un bouton physique permet de désactiver l'intégralité des microphones. De même, il est possible de désactiver la détection du sommeil à partir des paramètres de l'application Alexa.