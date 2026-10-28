MacBook Pro à écran tactile : Apple s'oppose à Steve Jobs avec sa nouvelle révolution

Alors que Steve Jobs a longtemps désavoué les ordinateurs à écran tactile, Apple lance son nouveau MacBook Pro à écran OLED... Et tactile.

C'est officiel : Apple vient de dévoiler son MacBook Pro à écran tactile (ou PROLED XDR). Ce dernier révolutionne quelque peu le célèbre ordinateur portable d'Apple à destination des professionnels en y intégrant plusieurs technologies attendues depuis des années. Outre une nouvelle dalle OLED, le MacBook Pro à écran tactile dispose d'une encoche Dynamic Island et d'un design revisité pour être bien plus léger que ses homologues.

En apparence, le MacBook Pro à écran tactile ressemble à s'y méprendre aux récents ordinateurs Pro d'Apple dotés des puces M5 Pro, M5 Max ou même le dernier MacBook Pro M6 annoncé cette semaine. La plus grande particularité du MacBook Pro à écran tactile est d'être bien plus léger que ses pairs : environ 1,36kg contre une moyenne de 1,60kg pour les autres modèles.

© Apple

Outre cette légèreté, le MacBook à écran tactile profite d'une encoche Dynamic Island à l'image des iPhone récents et qui pourra être utilisée avec votre doigt en le passant sur l'écran. L'encoche permet de suivre toutes sortes d'activités en cours sur votre MacBook à écran tactile comme la musique jouée ou les chronomètres en route.

Afin de distinguer son MacBook Pro à écran tactile des autres MacBook Pro, Apple a une nouvelle carte à jouer : le retour du logo Apple brillant sur le boitier de l'appareil. Une distinction qu'Apple avait abandonné il y a plusieurs années et que de nombreux fans regrettaient au vu de l'aspect "premium" de cette fonctionnalité.

Une puce M5 Pro ou M5 Max pour le MacBook Pro à écran tactile

Pour son MacBook Pro à écran tactile, Apple a tout donné au niveau du design, mais également de la puissance. L'appareil peut bénéficier d'une puce M5 Pro ou M5 Max selon la configuration que vous désirez et dont vous avez besoin pour votre quotidien. Il va sans dire que ces puces sont avant tout destinées aux professionnels qui ont besoin d'effectuer de multiples tâches complexes comme de l'édition 3D ou du gestion de multiples flux vidéos.

Un MacBook Pro à écran tactile et au prix élevé

Le MacBook Pro avec écran PROLED XDR est disponible à partir de 3299 euros en France. Il s'agit du MacBook le plus onéreux de la firme dans sa configuration de base. Les utilisateurs peuvent cependant sélectionner plusieurs options au niveau de la puissance et du stockage.

Apple © Le MacBook Pro à écran tactile est disponible en deux coloris.

Le MacBook Pro avec un écran de 16 pouces s'affiche, quant à lui, à partir de 3899 euros chez nous. Seuls deux coloris sont proposés sur le site d'Apple : du Noir Sidéral et du Argent.

Disponible en précommande dès aujourd'hui, le MacBook Pro à écran tactile PROLED XDR sera disponible à partir du 6 novembre prochain.