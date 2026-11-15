Test de la UGreen MagFlow Pro : une batterie externe améliorée, mais un peu gadget ?

UGreen a récemment dévoilé de nouveaux produits pour cette fin d'année 2026 dont une nouvelle batterie externe MagFlow Pro. Cette dernière corrige-t-elle les défauts que nous avons évoqué pour la dernière version ? Notre test.

En juin dernier, nous vous avions proposé le test de la UGreen MagFlow Air dans nos colonnes. Une batterie externe très pratique avec son cordon d'alimentation directement intégré en son sein et doté d'un design très fin. Nos seules remarques négatives étaient plutôt du côté de son poids et de ses indications de batterie restante assez imprécises. Qu'à cela ne tienne ! La nouvelle UGreen MagFlow Pro est passée entre nos mains d'expert pour vérifier si la marque UGreen avait bien entendu les critiques et corrigé le points relevés.

Nous avons testé la batterie externe MagFlow Pro pendant plus de deux semaines et cette dernière s'avère excellente sur bien des points, mais nous émettons quelques réserves sur d'autres. On vous explique tout dans ce test de la UGreen MagFlow Pro.

Note de la rédaction Points forts Bonne autonomie avec ses 10.000 mAh

Un design toujours très pratique et qui passe dans l'avion

La recharge améliorée en filaire (45 W) et sans-fil (25 W)

Un petit écran pour contrôler l'autonomie restante et le mode de charge Points faibles L'affichage du dissipateur thermique tient plus du gadget que de la vraie nouveauté

Le câble USB ne peut être rangé dans la batterie et donc plus à risque de s'abîmer

Un design qui affiche sa dissipation thermique

Le premier point qui saute aux yeux lorsqu'on observe la UGreen MagFlow Pro est son design. Reprenant plusieurs points de la précédente MagFlow Air, la version Pro s'avère toujours aussi pratique à transporter avec son gabarit assez restreint. La batterie glisse aisément dans une poche de pantalon, de sac ou de valise. UGreen a cependant alourdi quelque peu son produit en passant de 213g à 220g. Rien qui ne se ressente particulièrement sur la durée, mais si vous devez tenir votre téléphone et la MagFlow Pro à la main en même temps, c'est à prendre en compte.

Le câble USB-C de la MagFlow Pro se différencie également de celui de la version Air. Pour cette dernière, UGreen avait eu la très bonne idée de permettre de raccorder le câble au boitier de la batterie pour éviter qu'il ne se balade partout. La version Pro n'a malheureusement pas cette fonction puisque le cordon USB (toujours tressé et de grande qualité) ne peut se ranger que dans un petit compartiment raccordé à la batterie. Ce changement est assez décevant puisqu'il ne protège pas le bout du câble où d'éventuelles poussières et résidus pourraient dès lors se loger.

La MagFlow Pro à gauche et la MagFlow Air à droite. © Linternaute / Julian Madiot

UGreen a également pensé à ajouter un petit écran sur le côté de la MagFlow Pro. Ce dernier permet de bien voir le pourcentage d'autonomie restant, mais également de contrôler la charge lente comme nous l'évoquerons un peu plus tard dans ce test.

La vraie grosse nouveautés de la MagFlow Pro côté design se trouve à l'avant avec un véritable petit dissipateur thermique qui se met en route lorsque la batterie est utilisée. Sur le papier, il est assez satisfaisant de voir ces petits points se déplacer pendant une recharge et observer l'action de liquide de dissipation thermique en mouvement. Dans les faits, on aura rapidement oublié cette nouveauté qui tient plus du gadget que d'une véritable fonctionnalité "gamechanger". Comprenez que ce n'est pas pour cette dissipation thermique visible que nous vous recommanderons la UGreen MagFlow Pro, mais pour ses fonctionnalités.

La visibilité de la dissipation thermique est intéressante, mais très gadget. © Linternaute / Julian Madiot

Une charge puissante et plus rapide

Il existe deux façons de recharger vos appareils avec la batterie MagFlow Pro. La première, et la plus classique, consiste à utiliser le câble fourni qui permet de recharger jusqu'en 45 W. C'est 15 W de plus que pour la version Air et cela se ressent lors d'une charge.

L'autre manière de recharger un appareil consiste avec la charge sans-fil, elle aussi améliorée en passant de 15 W (pour la Air) à 25 W ici avec la MagFlow Pro. Cela peut cependant s'avérer un peu trop puissant pour les appareils les plus petits comme des écouteurs, mais UGreen a pensé à intégrer un mode "charge lente" sur sa batterie. Une excellente idée qui permet également de contrôler davantage la puissance de la batterie et sa chauffe.

Mentionnons rapidement la chauffe de la MagFlow Pro puisqu'elle s'avère quasi imperceptible. Vous ne la ressentirez nullement lors d'une charge filaire, mais les aimants de charge MagSafe peuvent émettre une petite chaleur si vous utilisez une recharge sans-fil. Rien de très alarmant, mais nous préférons le noter.

Dotée de 10.000 mAh, la UGreen MagFlow Pro permet de recharger entre 1,5 et 2 fois un smartphone moderne. Dans le cas d'un iPhone 18 Pro, nous avons pu opérer une charge complète et la moitié d'une seconde. La batterie peut donc vous sauver lors d'un voyage, mais ne comptez pas oublier votre chargeur pendant plusieurs jours. Comptez environ 2h pour faire le plein de la batterie avec une prise secteur.

L'ajout d'un petit écran est très appréciable pour suivre l'autonomie restante. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test de la UGreen MagFlow Pro

Que retenir de la MagFlow Pro ? UGreen améliore l'essentiel de son produit en ajoutant une charge filaire et sans-fil plus rapides que sur la version précédente Air. Bien que la capacité de la batterie en elle-même ne change pas, cette version Pro s'améliore donc principalement sur ses recharges et son design.

Nous émettons cependant plus de réserves sur ce dernier. L'impossibilité de rentrer le câble USB dans le boitier de la MagFlow Pro, et donc, de protéger pleinement l'embout USB est assez décevant. La sangle fourni permet cependant de maintenir la batterie en main pendant que vous rechargez votre smartphone, mais il s'agit d'un mal pour un bien. La dissipation thermique observable à l'oeil nu est également intéressant, mais vous aurez vite fait de l'oublier passé vos premières utilisations.

Vendue 40 euros de plus que la version Air (et en promo à l'heure où nous écrivons ces lignes), la MagFlow Pro doit donc surtout être envisagée si vous désirez disposer d'une vitesse de charge améliorée. La conception même du produit renvoie toujours à de belles finitions et une sensation de solidité qui rassure toujours autant.