French Days Apple : iPhone, Mac... les meilleurs bons plans et offres

C'est parti pour les French Days qui débutent ce vendredi. Les produits Apple sont toujours très prisés durant les opérations de promotions. La rédaction vous livre quelques conseils pour cibler les bons produits et a déniché les meilleurs bons plans.

Les French Days sont de retour ! Cette opération de promotions, sorte de Black Friday à la française, revient peu après la rentrée, quatre mois après la première édition 2020 organisée fin mai. Comme à chaque grosse période de rabais, soldes ou ventes privées, les produits Apple sont très prisés. C'est le cas des fameux iPhone, des écouteurs Bluetooth AirPods ou encore de la tablette iPad. Alors que l'iPhone 12 se fait toujours attendre, l'iPhone 11 128 Go passe ainsi sous la barre des 800 euros à la FNAC, et si vous craquez pour le dernier smartphone Apple, vous bénéficiez de 50% sur les AirPods 2 avec un prix qui passe de 179 euros à 89,50 euros. Faites le calcul, le total est inférieur à 890 euros au lieu de 1 038 euros ! Le remplaçant du célèbre iPhone 10 est doté d'un écran de 6,1 pouces, et c'est quasi idéal au quotidien car il ne déforme pas les poches tout en permettant de profiter d'une belle surface d'affichage. Sous l'écran, un processeur très récent (A13 Bionic) et les 4 Go de mémoire vive permettent de lancer n'importe quelle application, même les plus gourmandes comme les jeux dernier cri. Quant au 128 Go de stockage, ils sont très confortables pour stocker applications, photos, musiques et vidéos.

APPLE iPhone 11 128 Go Noir Amazon 859,00 € 787,00 € Voir

Laredoute 799,00 € Voir

Boulanger 859,00 € 799,00 € Voir

Cdiscount 829,00 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Ecouteurs Apple AirPods 2 Cdiscount 89,98 € Voir

Fnac 178,50 € 135,45 € Voir

Amazon 179,00 € 139,00 € Voir

Laredoute 159,00 € Voir

Boulanger 179,00 € 159,00 € Voir

Darty 179,00 € Voir

Une super autonomie

Pour la photo et la vidéo justement, l'iPhone 11 intègre deux capteurs de 12 millions de pixels à l'arrière, dont un grand angle. C'est encore et toujours l'un des points forts d'Apple avec une remarquable qualité d'image, et le mode vidéo en 4K à 60 images par seconde profite d'une fonction stabilisation d'image. Pour la connectique, le Wi-Fi 6 est de la partie, et le Bluetooth permet d'appairer ses AirPods 2 de manière quasi instantanée. La détection est immédiate et on pilote le son ou on passe des appels, du bout des doigts sans sortir l'iPhone de sa poche. Un dernier bon point pour l'autonomie en net progrès par rapport aux anciens iPhone puisqu'elle approche les 15 heures. Plus besoin d'avoir un chargeur à portée de main pendant la journée.

L'iPad 7 en grosse promo

Avec la sortie à venir du nouvel iPad de 8e génération, présent lors de la récente Keynote de mi-septembre, on pouvait s'attendre à voir quelques promos sur les iPad 7, histoire d'écouler les stocks. Bingo avec des offres qui permettent de s'offrir un modèle 32 Go pour moins de 400 euros, voire sous la barre des 300 euros chez Cdiscount ! Une très belle occasion à saisir.

iPad Apple 32 Go WiFi Gris Sidéral 10.2" Fnac 312,07 € Voir

Darty 344,99 € Voir

Cdiscount 389,95 € Voir

Quelles promos sur les Mac ?

Quid sur les Mac ? Ils font aussi l'objet de bons plans intéressants. Focus notamment sur l'édition 2019 du MacBook 13 pouces, doté de la Touch Bar, l'écran OLED placé au-dessus de l'écran et affichant les commandes de fonction et aussi des raccourcis en fonction du logiciel ouvert. On trouve, par exemple, les réglages du son lorsque l'on regarde une vidéo ou que l'on écoute de la musique. Tactile et dynamique, elle est aussi utile lorsqu'on possède un iPhone puisqu'elle en affiche les commandes, et elle se comporte aussi comme un lecteur d'empreintes pour débloquer l'ordinateur ou valider un paiement en ligne.

Ordinateur MACBOOK Pro 16 Touch Bar I9 1To Argent Amazon 3199,00 € 2799,99 € Voir

Laredoute 2949,00 € Voir

Boulanger 3199,00 € 2949,00 € Voir

Fnac 3180,99 € Voir

Ordinateur MACBOOK Pro 13 Touch Bar I5 512 Gris Sidéral Darty 1949,00 € 1849,99 € Voir

Laredoute 2237,02 € Voir

Les French Days sont une belle occasion de craquer. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les meilleures offres des sites marchands sur notre page spéciale*, alimentée en direct et comprenant la dernière sélection des trouvailles dénichées par la rédaction sur les sites de vente en ligne participant à l'opération. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'image ci-dessus. Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty, Amazon, La Redoute... Ils sont tous dans notre sélection spéciale French Days à partir du vendredi 25 septembre !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.