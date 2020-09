French Days Apple : iPhone, Mac... Quels produits et offres à surveiller ?

Les produits Apple sont toujours très prisés durant les opérations de promotions. Quelles seront les offres pour les French Days qui débutent ce vendredi ? La rédaction vous livre quelques conseils pour cibler les bons produits.

Les French Days sont de retour ! Cette opération de promotions, sorte de Black Friday à la française, revient peu après la rentrée, quatre mois après la première édition 2020 organisée fin mai. Comme à chaque grosse période de rabais, soldes ou ventes privées, les produits Apple sont très prisés. Leur attractivité, conjuguée à des prix souvent élevés pour ces produits high-tech reconnus, rend les modèles de la marque à la pomme particulièrement intéressants à suivre lors de ces quelques jours. Un Mac reste cher et ces French Days sont l'occasion de bénéficier de quelques réductions sur les modèles Apple. Même chose sur les fameux iPhone, les écouteurs Bluetooth AirPods ou encore sur la tablette iPad.

L'iPad 7 à surveiller, des iPhone en promo ?

Que faudra-il suivre de près cette année dès le vendredi 25 septembre au matin ? Avec la sortie à venir du nouvel iPad de 8e génération, présent lors de la récente Keynote de mi-septembre, on peut s'attendre à voir quelques promos sur les iPad 7, histoire d'écouler les stocks. Il n'en reste pas moins que cela pourrait être une très belle occasion à saisir. Même chose pour les derniers modèles d'iPhone comme l'iPhone X, XR ou surtout l'iPhone 11 sorti il y'a plus d'un an. Avec l'arrivée imminente de l'iPhone 12, qui devrait être présenté en octobre selon les dernières rumeurs, ces French Days d'automne pourraient comprendre de nombreuses offres sur les derniers iPhone.

Quid sur les Mac ? Ils pourraient faire l'objet de bons plans intéressants. Au printemps dernier, nous vous proposions notamment un bon plan sur l'édition 2019 du MacBook 13 pouces, doté de la Touch Bar, l'écran OLED placé au-dessus de l'écran et affichant les commandes de fonction et aussi des raccourcis en fonction du logiciel ouvert. On trouve, par exemple, les réglages du son lorsque l'on regarde une vidéo ou que l'on écoute de la musique. Tactile et dynamique, elle est aussi utile lorsqu'on possède un iPhone puisqu'elle en affiche les commandes, et elle se comporte aussi comme un lecteur d'empreintes pour débloquer l'ordinateur ou valider un paiement en ligne. Trouvera-t-on à nouveau ce modèle en promo durant les French Days d'automne ? Réponse ce vendredi !

Ordinateur MACBOOK Pro 13 Touch Bar I5 512 Gris Sidéral Darty 1949,00 € 1849,99 € Voir

Laredoute 2237,02 € Voir

Les French Days sont une belle occasion de craquer. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes les meilleures offres des sites marchands sur notre page spéciale, alimentée en direct et comprenant la dernière sélection des trouvailles dénichées par la rédaction sur les sites de vente en ligne participant à l'opération. Pour cela, il suffira de cliquer sur l'image ci-dessus. Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty, Amazon, La Redoute... Ils seront tous dans notre sélection spéciale French Days à partir du vendredi 25 septembre !