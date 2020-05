French Days Apple : le MacBook Pro 13.3'' Touch Bar 512 Go à moins de 1 950 euros

La Fnac propose pour le lancement des French Days une ristourne de -13% sur l'ordinateur vedette d'Apple avec un équipement dernier cri, et une barre de navigation tactile très utile au quotidien.

Un Mac reste cher et ces French Days sont l'occasion de bénéficier de quelques réductions sur les modèles de la marque. Cette bonne affaire concerne l'édition 2019 du MacBook Pro 13 pouces. Celui-ci est doté en standard, de la Touch Bar. Cet écran OLED s'étale en longueur au-dessus de l'écran, et affiche les commandes de fonction et aussi des raccourcis en fonction du logiciel ouvert. On trouve, par exemple, les réglages du son lorsque l'on regarde une vidéo ou que l'on écoute de la musique. Tactile et dynamique, elle est aussi utile lorsqu'on possède un iPhone puisqu'elle en affiche les commandes, et elle se comporte aussi comme un lecteur d'empreintes pour débloquer l'ordinateur ou valider un paiement en ligne.

Apple MacBook Pro 13.3'' Touch Bar 512 Go SSD 8 Go RAM Intel Core i5 quadricœur à 2.4 GHz Gris sidéral 2249,49 € 1949,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Un disque SSD de bonne capacité

Pour le reste, ce fleuron de la gamme Apple, embarque un processeur Intel Core i5 Quadricœur de 8e génération à 2,4 GHz, 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage sur un disque SSD. Pour cet ordinateur puissant, récent et très bien fini, la bonne nouvelle, c'est que le prix passe de 2 249, 99 euros à 1 949,99 euros à la Fnac durant ces French Days. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'autonomie du Mac Book Pro dépasse les 12 heures. On peut donc travailler quasiment toute la journée sans le recharger. Au final, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que la connectique se limite à deux prises USB-C et une prise casque. Et c'est tout ! Il faudra peut être penser à investir dans un réplicateur de ports pour brancher plus de deux accessoires.

