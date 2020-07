Soldes PC portables : le HP Pavilion Gaming de 15 pouces à 549 euros !

Pour les petits budgets, Cdiscount propose une réduction sur le PC pour joueurs HP Pavilion Gaming. Ce PC portable de 15,6 pouces allie sobriété et une puissance suffisante pour faire tourner la plupart des jeux du moment.

Pour les amateurs de jeux disposant d'un budget serré, le choix d'un PC adapté est réduit. Si l'on ne cherche pas un monstre de puissance, sans pour autant se priver du minimum pour faire tourner les meilleurs jeux du moment c'est du côté de chez Cdiscount qu'il faut aller. Le marchand propose le HP Pavilion Gaming à 549 euros. Comme son nom le suggère, cet ordinateur portable doté d'un écran de 15,6 pouces (1920 x 1080 pixels), est dédié à l'univers du jeu vidéo.

Conçu pour être polyvalent, il ne fait cependant pas partie de la gamme Omen de HP qui est exclusivement dédiée aux jeux vidéos. Sa configuration est bien équilibrée, avec une puce Intel Core i5 de huitième génération. Elle est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Côté stockage, c'est un disque SSD de 256 Go qui est intégré au PC. Certes, la capacité de mémoire n'est pas énorme, mais, un SSD est l'assurance de disposer d'un ordinateur qui ne faiblira pas si la mémoire vive est saturée.

HP Pavilion Gaming PC Portable Intel Core i5-15.6' Cdiscount 549,99 € Voir

Darty 851,14 € Voir

Fnac 864,74 € Voir

Amazon 945,95 € Voir

© HP

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Au niveau de la partie graphique, la machinerie est assurée par une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti un peu datée, mais qui remplit son rôle, même en Full HD sur la plupart des jeux. Au niveau du look, le Pavilion dispose d'un design sobre qui rappelle l'univers du gaming, mais sans en faire trop. Il se distingue par la présence de grilles de ventilation dédiées au refroidissement de la puce graphique. Il est très fin pour un portable pour joueur et également léger. Pour ce qui est de la connectique, le Pavilion Gaming dispose d'une prise USB 3.1 de Type-C, de trois ports USB 3.0, d'une prise HDMI et même d'une prise RJ45. Un lecteur de cartes SD est également présent.